Το πρώτο της δημόσιο μήνυμα μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου βρίσκεται το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη έστειλε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.

Με ανάρτησή της, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της και αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά της είναι η υγεία των γονιών της, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου, σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει απέναντι στη βία, σημειώνοντας:

«Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να τη διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη».

Η επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη

Η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε τρεις πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Στόχοι της επίθεσης ήταν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακειμόβιτς, ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και η πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα.

Στην πολυκατοικία όπου βρίσκεται το διαμέρισμα της Αφροδίτης Νέστορα και των γονιών της, στην περιοχή της Ανάληψης, οι εκρήξεις προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν οχήματα, να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο και στην πιλοτή, ενώ οι καπνοί κάλυψαν τους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, επικράτησαν σκηνές πανικού, καθώς πολλοί ένοικοι ξύπνησαν από τις εκρήξεις και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους μέσα σε πυκνούς καπνούς.

Η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, φέροντας σοβαρά εγκαύματα, ενώ την υπόθεση ερευνά η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Η επίθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο να καταδικάζει το περιστατικό. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να επισκεφθεί τους τραυματίες και να εκφράσει τη στήριξή του στα θύματα της επίθεσης, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα της κυβέρνησης για μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή τρομοκρατικής βίας.