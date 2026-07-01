Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η πολυκατοικία στη διασταύρωση των οδών Γραβιάς και Κίμωνος Βόγα, στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη, μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην πιλοτή. Στην πολυκατοικία αυτή διατηρεί διαμέρισμα η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, και οι γονείς της.

Ήταν λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 1/7 όταν σημειώθηκε η τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε τρία σπίτια στελεχών της ΝΔ σε Τούμπα και Ανάληψη, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο πρώην βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με τη ΝΔ, Σάββας Αναστασιάδης, και η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα.

Καταθέτοντας τη μαρτυρία του, ένοικος της πολυκατοικίας περιέγραψε τη στιγμή της έκρηξης και τις πρώτες αντιδράσεις. «Άκουσα φωνές, όμως δεν έδωσα την πρέπουσα σημασία. Νόμιζα πως ήταν παιδιά και έπαιζαν. Λίγο αργότερα ξεκίνησε να μυρίζει και βγήκα να δω τι γίνεται, ακούγονταν οι εκρήξεις από τα γκαζάκια. Πήρα την Πυροσβεστική και μου είπαν ότι είχαν ήδη ενημερωθεί. Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η κατάσταση ήταν τραγική», λέει στο voria.gr ο ένοικος, ο οποίος είδε τη μηχανή του, που βρισκόταν στην πιλοτή, να γίνεται στάχτη.

Μια γυναίκα που μένει σε πολυκατοικία από την απέναντι πλευρά του δρόμου αναφέρει ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη και ξύπνησε. «Σκεφτήκαμε ότι ήταν κάποιο ατύχημα. Μετά από λίγο γέμισε όλη η περιοχή με μαύρο καπνό. Το διαμέρισμά μου γέμισε με καπνό. Φοβηθήκαμε ότι ήταν πυρκαγιά και ότι προκλήθηκε από κάποιο οικιακό σκεύος. Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα και ανέλαβε δράση. Ευτυχώς δεν υπήρχαν θάνατοι».

Άλλος ένοικος της πολυκατοικίας στη συμβολή Γραβιάς με Βόγα, που είδε τη μηχανή του να καταστρέφεται ολοσχερώς, περιγράφει τη στιγμή της έκρηξης, όταν ο ίδιος, όπως και η οικογένειά του, κοιμόντουσαν. «Άκουσα έναν θόρυβο, ένα μπαμ. Νόμιζα ότι το έβλεπα στον ύπνο μου. Ξύπνησα από τις φωνές του τέταρτου και πέμπτου ορόφου. Καπνός μέσα στο σπίτι. Ξύπνησα τη γυναίκα μου, σηκώσαμε το κορίτσι μας, βάλαμε πετσέτες βρεγμένες στο πρόσωπο. Βάλαμε μια πετσέτα κάτω από την πόρτα, είχε καπνό αρκετό μέσα στο σπίτι και βγήκαμε κατευθείαν στο μπαλκόνι. Εγώ ξύπνησα από τις φωνές του κυρίου Νέστορα. Τον είδα δίπλα στο μπαλκόνι, είχε προλάβει να βγει. Ήταν σε σοκ ο άνθρωπος και μετά είδα τη σύζυγό του που ήταν σε άσχημη κατάσταση, την οποία την πήραν με το ασθενοφόρο», λέει.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιπποκράτειο, με εγκαύματα σε όλο της το σώμα.

Στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας που σημειώθηκε η επίθεση μένει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, που από το πρώτο φως του ήλιου καθαρίζει το μπαλκόνι του, το οποίο μαύρισε από την έκρηξη.

Περαστικοί σταματούν και κάνουν ένα βήμα πίσω, κοιτάζοντας τους μαύρους τοίχους και τα σχεδόν ολοσχερώς καμένα οχήματα στην πιλοτή.

Η ατμόσφαιρα κοντά στο σημείο της έκρηξης είναι αποπνικτική, με τους κατοίκους να δυσκολεύονται να περάσουν από την είσοδο της πολυκατοικίας, λόγω της έντονης μυρωδιάς.

Στην πιλοτή τα πλαστικά στοιχεία των «χελωνών» φυσικού αερίου έχουν λιώσει από τη φωτιά, ενώ η έκρηξη έσπασε τα τζάμια της εισόδου, οι καπνοί μαύρισαν τους διαδρόμους της πολυκατοικίας και υποχώρησαν οι σοβάδες στην πιλοτή – εικόνες που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και η διερεύνηση αναμένεται να ανατεθεί στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Μητσοτάκης – «Δεν σας φοβόμαστε», λέει η ΝΔ

Σε ανάρτησή της στο Χ η Νέα Δημοκρατία στέλνει το μήνυμα: «Δεν σας φοβόμαστε».

«Ζήση Ιωακείμοβιτς, Σάββα Αναστασιάδη, Αφροδίτη Νέστορα, όλη η παράταξη είναι μαζί σας», συμπληρώνει.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο πρωθυπουργός για να βρεθεί κοντά στα θύματα της εμπρηστικής επίθεσης.

Απευθυνόμενος σε βουλευτές της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Εκφράζω τον αποτροπιασμό και την οργή μου για την άνανδρη δολοφονική επίθεση. Η σκέψη μας με τον Ζήση, τον Σάββα και κυρίως την Αφροδίτη, της οποία η μητέρα δίνει μάχη για τη ζωή της.

Θα αναχωρήσω αμέσως μετά για Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθώ στους τραυματίες και να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας – Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».