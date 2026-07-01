Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι πέντε τραυματίες από την επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη, όπου άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε είσοδο πολυκατοικίας, στην οποία κατοικεί η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα.

Η μητέρα της πολιτεύτριας νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι φέρει εγκαύματα σε όλο της το σώμα, λόγω της έκρηξης του εμπρηστικού μηχανισμού.

Στην Ε’ Χειρουργική Κλινική του Ιπποκρατείου νοσηλεύεται η ίδια η πολιτεύτρια, η οποία έχει υποστεί ελαφρά εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, καθώς και αναπνευστικά προβλήματα.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης ο πατέρας της, ο οποίος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα, καθώς και δύο ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας.

Τις τρεις επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, που σημειώθηκαν ξημερώματα στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης, με στόχο στελέχη της ΝΔ, καταδίκασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. «Η επίθεση σε στελέχη της παράταξής μας στη Θεσσαλονίκη μέσα στα σπίτια τους, είναι αποτρόπαια. Αναμένουμε την καταδίκη όλων των πολιτικών κομμάτων για αυτή τη φρικαλέα δολοφονική ενέργεια. Δε μπορεί η τοξικότητα να διαχέεται στο δημόσιο βίο και να περνάνε στα ψιλά τέτοιες αδιανόητες επιθέσεις. Αρκετά. Δεν εκφοβιζόμαστε, δεν λυγίζουμε. Οι σκέψεις μας είναι στους τραυματίες και στις οικογένειές τους», έγραψε η κ. Αγαπηδάκη στον λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται πως στόχος των εμπρηστικών επιθέσεων ήταν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας Α’ Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα.

Το μπαράζ των επιθέσεων προκάλεσε την παρέμβαση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (ΔΑΕΕΒ) ανέλαβε την προανακριτική έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών.

Όλα έγιναν μέσα σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών της ώρας και πιο συγκεκριμένα από τις 04:18 μέχρι τις 04:35 τα ξημερώματα, με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο στο οποίο πιθανόν συμμετείχαν περισσότερα από δύο άτομα που κινήθηκαν με μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού.