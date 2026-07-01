Για τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα (1/7) στη Θεσσαλονίκη με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε ο πρώην βουλευτής του κόμματος Σάββας Αναστασιάδης, καθώς η κατοικία του βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο.

Σημειώνεται πως οι άγνωστοι δράστες που αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ. επιτέθηκαν -σχεδόν ταυτόχρονα- στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

«Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου»

Σε δηλώσεις του το πρωί στο Action24 και στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» ο Σάββας Αναστασιάδης επεσήμανε: «Εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά».

«Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου» συμπλήρωσε.