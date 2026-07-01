Στην τελική ευθεία για τη Eurovision 2027 στη Βουλγαρία, οι Καναδοί τηλεθεατές αναδείχθηκαν σε μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις της παγκόσμιας ψηφοφορίας «Rest of the World» κατά την πρόσφατη 70ή διοργάνωση, ενώ παράλληλα φιγουράριζαν στις πρώτες θέσεις των αγοραστών εισιτηρίων εκτός Ευρώπης, ταξιδεύοντας μαζικά μέχρι τη Βιέννη. Αυτή η αποδεδειγμένη δυναμική του κοινού εξαργυρώνεται πλέον με τον πιο επίσημο τρόπο, καθώς η χώρα εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους ημιτελικούς της 71ης διοργάνωσης.

Η ένταξη του CBC ως πλήρες μέλος της EBU

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της πρόσφατης αναβάθμισης του καναδικού εθνικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα CBC/Radio-Canada σε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Με αυτή την κίνηση, ο Καναδάς γίνεται η πρώτη χώρα που προστίθεται στον μουσικό θεσμό μετά την είσοδο της Αυστραλίας το 2015.

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, συνέδεσε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση με την εθνική γιορτή της χώρας της, δηλώνοντας:

«Αυτή την Ημέρα του Καναδά, καθώς γιορτάζουμε μαζί με τους Καναδούς σε όλη τη χώρα και σε κάθε γωνιά του κόσμου τον πλούτο και τη διαφοροποίηση του καναδικού πολιτισμού, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που επιβεβαιώνουμε πως φέρνουμε το μεγαλύτερο ζωντανό μουσικό γεγονός του κόσμου στους Καναδούς. Η συμμετοχή μας στη Eurovision, από το επόμενο έτος στη Βουλγαρία, θα δώσει την ευκαιρία στα ταλέντα του Καναδά να παρουσιαστούν σε μία από τις σημαντικότερες μουσικές σκηνές παγκοσμίως. Παράλληλα, οι φίλοι του διαγωνισμού στον Καναδά θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και να ψηφίζουν, όπως κάνουν εδώ και χρόνια, έχοντας πλέον και τη χαρά να βλέπουν τη χώρα τους να εκπροσωπείται στη σκηνή της Eurovision».

Το δίκτυο αναμένεται να αποκαλύψει το προσεχές διάστημα τη διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιηθεί η επιλογή του καλλιτέχνη και του τραγουδιού που θα ταξιδέψουν στη Βουλγαρία για τη Eurovision 2027.

Η ιστορική σύνδεση και τα ψηφιακά ρεκόρ της διοργάνωσης

Από την πλευρά της EBU, ο διευθυντής του διαγωνισμού, Martin Green CBE, υποδέχθηκε τη νέα προσθήκη τονίζοντας το παγκόσμιο αποτύπωμα του θεσμού και υπενθυμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς του παρελθόντος:

«Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε το CBC/Radio-Canada στην οικογένεια της Eurovision. Πρόκειται για ακόμη μία απόδειξη ότι, παρότι ο διαγωνισμός γεννήθηκε στην Ευρώπη, συνεχίζει να αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο. Ο Καναδάς έχει μια ξεχωριστή και αξέχαστη σχέση με τη Eurovision. Καναδοί καλλιτέχνες, με κορυφαίο παράδειγμα τη νικήτρια του 1988 Σελίν Ντιόν, έχουν εμφανιστεί πολλές φορές στη σκηνή μας, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στο κοινό διεθνώς. Τώρα που το CBC/Radio-Canada συμμετέχει ως πλήρες μέλος της EBU, ανυπομονούμε να δούμε τον Καναδά να φέρνει τη δική του φωνή, δημιουργικότητα και ενέργεια στη σκηνή της Eurovision στη Βουλγαρία το 2027».

Ο διαγωνισμός συνεχίζει να καταγράφει υψηλά νούμερα τηλεθέασης, με τη διοργάνωση του 2026 στη Βιέννη να συγκεντρώνει περισσότερους από 130 εκατομμύρια τηλεθεατές σε 35 αγορές. Παράλληλα, η ψηφιακή απήχηση έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ, με τον επίσημο λογαριασμό στο TikTok να ξεπερνά τους 4 εκατομμύρια ακολούθους και τις 870 εκατομμύρια προβολές, ενώ στο Instagram οι προβολές ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 1 δισεκατομμύριο.

Η EBU, ως η μεγαλύτερη συμμαχία δημόσιων μέσων ενημέρωσης στον κόσμο με έδρα τη Γενεύη, εκπροσωπεί 115 οργανισμούς σε 57 χώρες και διαθέτει 28 συνδεδεμένα μέλη, προσεγγίζοντας συνολικά πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους σε περισσότερες από 150 γλώσσες μέσα από 2.000 σταθμούς και ψηφιακές πλατφόρμες.