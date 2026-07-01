Την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση που δέχθηκαν τρία πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι κάθε μορφή πολιτικής βίας είναι απολύτως απαράδεκτη.

Σε δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς χαρακτήρισε την επίθεση «απολύτως καταδικαστέα», επισημαίνοντας ότι η στοχοποίηση ανθρώπων και η έκθεση της ζωής τους σε κίνδυνο στο όνομα της πολιτικής αποτελεί πράξη που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τα τρία πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει καθολική αποδοκιμασία τέτοιων περιστατικών.

Συγκεκριμένα, στη δήλωσή του ανέφερε:

«Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα. Το να θέτεις σε κίνδυνο τη ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής, είναι αποτρόπαιο. Εκφράζω την ειλικρινή συμπαράστασή μου στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό απ’ όλους».





