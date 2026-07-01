Στόχος της εμπρηστικής επίθεσης που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε και ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Το σπίτι μου είχε γίνει στόχος πάλι πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Με μπογιές, τότε, όχι από τρομοκρατική ενέργεια. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω την επιλογή των στόχων. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διότι εγώ είμαι ένας πρώην βουλευτής. Έχω τρία χρόνια που δεν συμμετέχω ενεργά. Δεν έχω κάνει δηλώσεις, δεν έχω καμία πολιτική ενέργεια που να ενοχλήσει κάποιους. Η κ. Νέστορα είναι πολιτευτής, δεν συμμετείχε σε καμία απόφαση. Ο κ. Ιωακείμοβιτς είναι πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής. Είναι ακατανόητο το πώς έχουν επιλεγεί οι στόχοι», είπε, μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤ.

«Απουσιάζαμε. Απ’ ό,τι πληροφορήθηκα, τα πράγματα έγιναν έτσι όπως τα περιγράψατε. Γκαζάκι, έκρηξη, καταστράφηκε η είσοδος, πρόλαβε η αστυνομία και έσβησε τη φωτιά πριν επεκταθεί και έχουμε αυτά τα ατυχή και δυσάρεστα γεγονότα, που είχαμε στην περίπτωση της κ. Νέστορα. Αλλά νομίζω ότι είναι άνανδρο και τυφλό το χτύπημα, διότι στην περίπτωση της κ. Νέστορα προκάλεσε δυσάρεστα γεγονότα και θα μπορούσε και στη δική μου περίπτωση, αλλά και στου κ. Ιωακείμοβιτς να συμβούν τα ίδια».