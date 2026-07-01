Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τη Μπέβερεν στο πρώτο φιλικό παιχνίδι μετά την έναρξη της προετοιμασίας, με τον Αλέσιο Λίσι να σχολιάσει όσα είδε από την ομάδα του.

Οι «ασπρόμαυροι» πήραν εύκολα τη νίκη κόντρα στους Βέλγους έχοντας για κορυφαίο τον Ζαφείρη που πέτυχε δύο γκολ και έδωσε μία ασίστ, με τον Ιταλό προπονητή να λέει τα εξής στις δηλώσεις του…

Για το αν είδε όλα αυτά που περίμενε: «Όπως σε όλα τα φιλικά, το πιο σημαντικό είναι η φυσική κατάσταση να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Οι παίκτες προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό σε αυτό που θέλουμε πάντα. Τακτικά και τεχνικά πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά είναι το πρώτο παιχνίδι. Τώρα ουσιαστικά ξεκινήσαμε τις δυνατές προπονήσεις».

Για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι: «Σίγουρα δεν έχουμε πολύ χρόνο για να δουλέψουμε, αλλά θα κάνουμε τα πάντα γιατί είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι».

Για τους παίκτες του: «Όλοι οι παίκτες μου ξεκινούν από το… μηδέν. Έτσι είναι η προετοιμασία. Ο αγωνιστικός χώρος θα μιλήσει για αυτούς».