Με φυλάκιση απειλούνται καλόγριες που κατηγορούνται ότι δεν χρησιμοποιούν τις σωστές αντωνυμίες και πως δεν ευθυγραμμίζονται με τη «Χάρτα Δικαιωμάτων για τους LGBTQIA+ κατοίκους της Νέας Υόρκης».

Η απίστευτη καταγγελία συνέβη στη Νέα Υόρκη και πρόκειται για πρωτοβουλία του αμερικανικού υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post, η καταγγελία υποβλήθηκε σε βάρος των Servants of Relief for Incurable Cancer, παραρτήματος του τάγματος Καθολικών Δομινικανών μοναχών.

Το παράρτημα, που αποτελείται από καθολικές καλόγριες από το 1900 μέχρι και σήμερα, περιθάλπει δωρεάν ασθενείς, χωρίς να λαμβάνει καμία στήριξη από το κράτος, καθώς χρηματοδοτείται από δωρεές πιστών.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι μέχρι στιγμής κανένας ασθενής δεν έχει κατηγορήσει ποτέ τις συγκεκριμένες καλόγριες, ούτε έχει υποβληθεί κάποιο παράπονο για σεξουαλική, φυλετική ή θρησκευτική διάκριση. Μάλιστα, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις στις ΗΠΑ, όπου δεν έχει υποβληθεί καταγγελία για οποιονδήποτε λόγο.

Εντούτοις, το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ μόλις υπέβαλε καταγγελία, με τη δικαιολογία ότι οι καλόγριες δεν χρησιμοποιούν τις σωστές αντωνυμίες όταν είναι μόνες τους, χωρίς να βρίσκεται δίπλα τους κάποιος ασθενής.

Η The Washington Post έγραψε ότι πρόκειται για μια παράλογη καταγγελία, που φέρεται να έγινε για πολιτικούς λόγους ή γραφειοκρατικούς, καθώς το κράτος κατήγγειλε τις καλόγριες και όχι κάποιος ασθενής που περιέθαλψαν ή γενικώς κάποιος ιδιώτης.