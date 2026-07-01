Σε μια σημαντική θεσμική τομή προχωρά η Γαλλία, δίνοντας από σήμερα τη δυνατότητα στους νέους γονείς να περάσουν περισσότερο χρόνο με το μωρό τους, λαμβάνοντας πλήρεις αποδοχές. Το νέο αυτό μέτρο έξτρα «γονικής άδειας» έρχεται ως άμεση απάντηση στην έντονη υποχώρηση της γεννητικότητας που καταγράφεται στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια.



Η «επιπρόσθετη άδεια για τη γέννηση» έχει διάρκεια ενός ή δύο μηνών και αφορά τόσο τη γέννηση όσο και την υιοθεσία παιδιού. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται και στους δύο γονείς, λειτουργώντας ως μια σύντομη γονική άδεια που λαμβάνεται άμεσα. Η άδεια αυτή δεν έχει κάτι αντίστοιχο υπό αυστηρή έννοια αλλού στην Ευρώπη.



Προστίθεται στην άδεια μητρότητας (16 εβδομάδες) και πατρότητας (28 ημέρες) που υφίστανται ήδη. Οι γονείς μπορούν επίσης να κάνουν χρήση στη συνέχεια γονικής άδειας μετ΄αποδοχών στο ύψος περίπου των 450 ευρώ τον μήνα, με πλήρες ή μειωμένο ωράριο, μέχρι το παιδί να γίνει τριών ετών.

Η άδεια μπορεί να ληφθεί ταυτόχρονα ή εναλλάξ με τον άλλο γονέα, Μπορεί να ‘σπάσει’ σε δύο περιόδους ενός μήνα.



Οι αποδοχές της νέας άδειας ανέρχονται στο 70% του μισθού για τον πρώτο μήνα και στο 60% για τον δεύτερο, με μηνιαίο πλαφόν τα 4.005 ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026. Οι γονείς που απέκτησαν παιδί ή η γέννηση του οποίου αναμενόταν την 1η Ιανουαρίου 2026 δικαιούνται του μέτρου. Οι γονείς που υιοθέτησαν ένα παιδί από αυτή την ημερομηνία μπορούν επίσης να επωφεληθούν, έπειτα από τη συνήθη άδεια υιοθεσίας (16 εβδομάδες).



Η άδεια αυτή, που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με σκοπό έναν «δημογραφικό επανεξοπλισμό», παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως μέτρο που υποστηρίζει τη γεννητικότητα, η οποία υποχωρεί καθαρά εδώ και αρκετά χρόνια.



Το 2025, 644.000 παιδιά ήρθαν στον κόσμο, περίπου ένα τέταρτο λιγότερα σε σχέση με το 2010, χρονιά κατά την οποία κορυφώθηκαν για τελευταία φορά οι γεννήσεις, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (Insee), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.