Ελεύθερος είναι πλέον ο Τρέι Λάιλς, ο οποίος αρέσει στον Παναθηναϊκό αλλά και στις Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ είχε κάνει μεγάλη εμφάνιση στον τελικό του Final Four της Euroleague με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό και γενικά την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ.

Ο Λάιλς με τις εμφανίσεις του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο του Παναθηναϊκού όσο και των Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ, με τη Ρεάλ να ανακοινώνει την Τετάρτη (1/7) την αποχώρησή του.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Τρέι Λάιλς ολοκλήρωσε τη θητεία του ως παίκτης του συλλόγου μας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης τον ευχαριστεί για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το ομαδικό πνεύμα που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του κάθε επιτυχία σε αυτή τη νέα φάση της ζωής τους», ανέφερε η ανακοίνωση των Μαδριλένων.