Η Αγγλία βίωσε έναν πρωτοφανή και ιστορικό Ιούνιο, ο οποίος καταγράφεται πλέον επίσημα ως ο θερμότερος από τότε που ξεκίνησε η τήρηση των μετεωρολογικών δεδομένων. Τα «προσωρινά στατιστικά στοιχεία» του Met Office δείχνουν πως ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει ποτέ καταγραφεί στην Αγγλία σε ό,τι αφορά τη μέση θερμοκρασία», ανέφερε το δελτίο Τύπου του Met Office.



Έπειτα από πολλές συνεχόμενες ημέρες με θερμοκρασίες που άγγιξαν επίπεδα ρεκόρ, οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι οι ισορροπίες άλλαξαν δραματικά. Η ένταση του καύσωνα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, αφήνοντας πίσω της ιστορικές καταγραφές δεκαετιών και επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή.



Η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε τον Ιούνιο του 2026 ανήλθε σε 17,1 βαθμούς Κελσίου έναντι 16,9 βαθμούς Κελσίου για τον Ιούνιο του 2025, την ημερομηνία του προηγούμενου ρεκόρ.

Πρόκειται για τον δεύτερο θερμότερο μήνα για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουαλία μετά την έναρξη των μετρήσεων το 1884, διευκρίνισε το δελτίο Τύπου.



Το ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο καταρρίφθηκε τρεις συναπτές ημέρες την περασμένη εβδομάδα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει την Παρασκευή στους 37,7 βαθμούς Κελσίου στο Λίνγκγουντ, στο Νόρφολκ (ανατολική Αγγλία), στο πλαίσιο ενός κύματος ζέστης που έπληξε ολόκληρη την Ευρώπη.



Οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν μεταξύ άλλων στο κλείσιμο σχολείων και έθεσαν υπό πίεση το ενεργειακό σύστημα της χώρας. Ένας συναγερμός για «ακραία ζέστη» είχε τεθεί σε ισχύ για τρεις συναπτές ημέρες σε ένα τμήμα της ανατολικής και νοτιοανατολικής Αγγλίας. Ένας τέτοιος κόκκινος συναγερμός για καύσωνα είχε έως τότε εκδοθεί μονάχα μία φορά στη Βρετανία, τον Ιούλιο του 2022.



«Οι υψηλές θερμοκρασίες του Ιουνίου εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση ζέστης το 2026», δήλωσε η επιστήμονας του Met Office, Έμιλι Καρλάισλ, σημειώνοντας πως το ΗΒ γνώρισε θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο κάθε μήνα του χρόνου, με εξαίρεση τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.