Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη, αφήνοντας πίσω του δεκάδες θύματα και καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο μετεωρολογικό ρεκόρ. Η βιβλική ζέστη οδηγεί τους πολίτες σε απεγνωσμένες προσπάθειες να δροσιστούν, με τραγικό απολογισμό τουλάχιστον σαράντα ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία μέσα σε λίγες ημέρες.



Η Γαλλία βίωσε παράλληλα την πιο θερμή νύχτα στην ιστορία της, την ώρα που η Ισπανία βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ανάλογη τροχιά ακολουθούν μεγάλες πόλεις στην Ιταλία, ενώ η Βρετανία προετοιμάζεται για πρωτόγνωρα θερμοκρασιακά σοκ. Οι ευρωπαϊκές αρχές λαμβάνουν εκτάκτως δραστικά μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία, καθώς το φαινόμενο δοκιμάζει τις αντοχές των κρατικών μηχανισμών και των υποδομών.



Πρόκειται για το δεύτερο κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη σε λιγότερο από έναν μήνα. Επιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη ότι η κλιματική αλλαγή που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά εντονότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδίως τα κύματα αυτά καύσωνα.

🔴Alerta máxima por ola de calor en Europa: países como Francia, España y Alemania alcanzan temperaturas que superan los 40°C; esta onda se prolongará por varios días.#FórmulaNoticias con José Cárdenas (@JoseCardenas1). pic.twitter.com/WgtHprkkcB — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 23, 2026

Ακολουθούν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το κύμα αυτό καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη:

Σαράντα άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, σύμφωνα με την κυβέρνηση

Ο καύσωνας που πλήττει τη Γαλλία έχει προκαλέσει «σαράντα θανάτους» από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, «κυρίως νέων», ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Πρόκειται για μια «θλιβερή μάστιγα», όπως την χαρακτήρισε ο Λεκορνί, ο οποίος προεδρεύει νέου διυπουργικού πυρήνα για την αντιμετώπιση της κρίσης, κατά την έβδομη ημέρα του καύσωνα στη Γαλλία.



Η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας Μαρινά Φεραρί είχε απευθύνει νωρίτερα έκκληση για σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας. Προσθέτοντας ότι καταλαβαίνει την ανάγκη του κόσμου «να δροσιστεί» και να «καταφύγει στο νερό», απηύθυνε έκκληση να «επιδεικνύεται μεγάλη προσοχή στα σημεία όπου θα πάει κανείς για μπάνιο».

Nouvelle canicule en France : "Les températures vont redescendre et nous n’en parlerons plus"

➡️ https://t.co/mEyBqyjn7r pic.twitter.com/gS0c4U0zHP — FRANCE 24 Français (@France24_fr) June 22, 2026

Η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία

Η νύχτα της Δευτέρας προς σήμερα Τρίτη ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις, το 1947, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.



Ο εθνικός δείκτης θερμότητας (ITN) μέσων κατώτερων θερμοκρασιών σε 30 σταθμούς αναφοράς ήταν 21,6 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 21,4 βαθμοί και είχε καταγραφεί στις 25 Ιουλίου του 2019.



Η υψηλότερη θερμοκρασία που μετρήθηκε τη νύχτα που πέρασε ήταν οι 28,7 βαθμοί Κελσίου στο Πουζόζ, στη Βαντέ. Η Météo-France επεσήμανε εξάλλου ότι χθες η μέγιστη μέση θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα έφτασε τους 37,8 βαθμούς Κελσίου και ως εκ τούτου ήταν «το πιο ζεστό απόγευμα» που έχει καταγραφεί ποτέ. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκει στον ιστορικό καύσωνα του 2003, με 37,7 βαθμούς Κελσίου στις 5 Αυγούστου του έτους αυτού.



Ήδη από χθες το βράδυ η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι η μέση θερμοκρασία για ολόκληρη τη χθεσινή ημέρα στη Γαλλία κατέγραψε ρεκόρ για μήνα Ιούνιο, φτάνοντας τους 29,2 βαθμούς Κελσίου.

La France vit un système de plateau de cet épisode caniculaire, certains endroits dépassant les 40 degrés en journée.



Dans ce contexte suffocant, chacun sa technique pour se rafraîchir ⤵️ pic.twitter.com/WBFBQvu4rx — FRANCE 24 Français (@France24_fr) June 23, 2026

Ο καύσωνας επηρεάζει σήμερα το 90% του γαλλικού πληθυσμού

Περίπου 38,8 εκατομμύρια άνθρωποι κατοικούν στα 54 γεωγραφικά διαμερίσματα της Γαλλίας που έχουν τεθεί σήμερα σε συναγερμό κόκκινης βαθμίδας, σύμφωνα με καταμέτρηση που είχε κάνει χθες το AFP στηριζόμενο σε εκτιμήσεις για τον πληθυσμό και στο πιο πρόσφατο δελτίο της Météo-France, και πάνω από το 90% του γαλλικού πληθυσμού θα τελεί σήμερα σε συναγερμό πορτοκαλί ή κόκκινης βαθμίδας.

Διακόπηκε η λειτουργία πυρηνικού σταθμού στη νοτιοδυτική Γαλλία λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών

Η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Γκολφές, στη νοτιοδυτική Γαλλία, διακόπηκε χθες το βράδυ προληπτικά, ανακοίνωσε η εταιρεία εκμετάλλευσής του EDF, καθώς αναμενόταν σήμερα άνοδος στους 28 βαθμούς Κελσίου της θερμοκρασίας των υδάτων του ποταμού Γκαρόν (Γαρούνας) που χρησιμοποιεί για την ψύξη των αντιδραστήρων του.



Η δραστηριότητα των πυρηνικών σταθμών πλαισιώνεται από όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν στην θερμοκρασία των ποταμών που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των αντιδραστήρων τους για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

Forte affluence au canal Saint-Martin transformé en piscite géante alors que la canicule continue à Paris.#canicule pic.twitter.com/qD6TVOp5PM — Luc Auffret (@LucAuffret) June 21, 2026

Σχεδόν το σύνολο της Ισπανίας τέθηκε σε συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες

Σχεδόν το σύνολο της Ισπανίας τέθηκε σήμερα σε συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες και μερικές περιοχές της Ανδαλουσίας, στο νότιο τμήμα της, στη Χώρα των Βάσκων, και στην Κανταβρία, στον βορρά της, σε κόκκινο συναγερμό που σηματοδοτεί “εξαιρετικό κίνδυνο”.

Πιο αναλυτικά, τα περίχωρα της Κόρδοβας στην Ανδαλουσία, από το Μπιλμπάο ως τη Χώρα των Βάσκων και μια επαρχία της Κανταβρίας, στον βορρά, θα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό από τις 13:00 ως τις 21:00 τοπική ώρα (14:00 ως 22:00 ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισπανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Aemet, η οποία προβλέπει έως και 40 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά στη Χώρα των Βάσκων.

🔴 Asturias no se libra de la ola de calor, con máximas hoy de hasta 40 grados



▪️El Servicio de Emergencias pide precaución en las tradicionales celebraciones de la Noche de San Juan pic.twitter.com/GBO8AJHlK5 — RTVE Asturias (@RTVEAsturias) June 23, 2026

Κόκκινος συναγερμός σε 15 πόλεις της Ιταλίας

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας κήρυξε σήμερα κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 15 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, και σημείωσε ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε 16 αύριο, Τετάρτη. Στην περίπτωση κόκκινου συναγερμού το υπουργείο συνιστά ελαφριά γεύματα, την παραμονή στο σπίτι στη διάρκεια των πιο ζεστών ωρών της ημέρας και να δροσίζεται ο κόσμος με νερό.

Πέντε άνθρωποι πνίγηκαν το σαββατοκύριακο στη Γερμανία

Ο καύσωνας αύξησε τον αριθμό των τυχαίων πνιγμών στη Γερμανία, με 5 θανάτους να έχουν καταγραφεί στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, σύμφωνα με την αστυνομία. Δύο άνδρες 20 και 22 ετών πνίγηκαν σε λίμνες στη Βαυαρία και μια 79χρονη γυναίκα στη Βαλτική Θάλασσα. Δύο άνθρωποι πνίγηκαν επίσης σε λίμνες στο Βραδεμβούργο και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Σχολεία κλειστά στη Βρετανία, όπου αναμένονται θερμοκρασίες ρεκόρ

Σχολεία θα μείνουν κλειστά ως επί το πλείστον σήμερα στην Αγγλία, και άλλα θα παραμείνουν κλειστά ως την Πέμπτη το βράδυ για την προστασία των παιδιών από τη ζέστη, καθώς η Βρετανία προετοιμάζεται για πρωτοφανείς θερμοκρασίες για τρεις ημέρες.



Το ρεκόρ θερμοκρασίας για Ιούνιο –35,6 βαθμοί Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 1976 και το 1957—μπορεί να καταρριφθεί ήδη από σήμερα, καθώς στη νότια Αγγλία αναμένεται θερμοκρασία 37 βαθμών Κελσίου.

Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met κήρυξε για αύριο, Τετάρτη, και μεθαύριο Πέμπτη κόκκινο συναγερμό για εξαιρετικά σπάνιο καύσωνα, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε τμήμα του νότου του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας, του Λονδίνου και του Μπέρμινγχαμ.

The UK is expected to have its hottest June day on record today, with temperatures forecast to pass 35C thanks to a "heat-dome" that's settled over western Europe.



Many schools have announced they will close, after a red extreme heat warning was issued for the next two days.… pic.twitter.com/JWBDg4HsPb — Channel 4 News (@Channel4News) June 23, 2026

Περιοχές στην κεντρική και τη βόρεια Πορτογαλία μπορεί να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες «κοντά στα ρεκόρ που είχαν καταγραφεί στο παρελθόν»

Περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Πορτογαλίας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες «κοντά στα ρεκόρ που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν», ενώ αλλού, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο, ανακοίνωσε η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA. Τρεις περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό μέχρι σήμερα, διευκρίνισε η Meteo Portugal.

Φόβοι για ρεκόρ θερμοκρασιών στο Βέλγιο

Στο Βέλγιο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι «οι πιο υψηλές που έχουν καταγραφεί ποτέ» στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του βασιλικού μετεωρολογικού ινστιτούτου IRM.



Οι γαλλικές και βελγικές αρχές ματαίωσαν ή μείωσαν τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες λόγω των φόβων για βλάβες που μπορεί να προκαλέσουν συμφόρηση και καθυστερήσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.