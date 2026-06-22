Η μετεωρολογική υπηρεσία της Βρετανίας ενεργοποίησε προειδοποιήσεις για καταιγίδες σε 18 περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, λίγες ώρες μετά την έκδοση σπάνιων «κόκκινων» προειδοποιήσεων για ακραία ζέστη και θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι προειδοποιήσεις αφορούν περιοχές του Λονδίνου, της Νοτιοανατολικής και Νοτιοδυτικής Αγγλίας, καθώς και τμήματα της Ανατολικής Αγγλίας. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι πολίτες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για κεραυνούς, ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και τοπικά χαλαζοπτώσεις.

Η υπηρεσία αναφέρει:

«Μια ζώνη καταιγίδων που κινείται ανατολικά θα προκαλέσει περίοδο με συχνούς κεραυνούς, ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και, σε ορισμένες περιοχές, χαλάζι. Τα φαινόμενα θα κινούνται γρήγορα, γεγονός που περιορίζει την πιθανότητα εκτεταμένων μεγάλων ποσοτήτων βροχής. Ωστόσο, σε ορισμένες από τις πιο έντονες καταιγίδες ενδέχεται να καταγραφούν 20 έως 25 χιλιοστά βροχής μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλώντας τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα».

Πιθανές διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μετακινήσεις

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι κεραυνοί ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ενώ δεν αποκλείονται διακοπές ηλεκτροδότησης και προσωρινές δυσλειτουργίες σε βασικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα.

Η Met Office προειδοποιεί επίσης για πιθανές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Η συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα, η μειωμένη ορατότητα λόγω της βροχής και οι χαλαζοπτώσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την κυκλοφορία οχημάτων και λεωφορείων, ενώ δεν αποκλείονται προβλήματα και στα σιδηροδρομικά δρομολόγια.

Οι περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς προειδοποίησης

Ανατολική Αγγλία

Hertfordshire

Λονδίνο και Νοτιοανατολική Αγγλία

Bracknell Forest

Buckinghamshire

Hampshire

Oxfordshire

Reading

Slough

West Berkshire

Windsor and Maidenhead

Wokingham

Νοτιοδυτική Αγγλία