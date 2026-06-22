Η Αργεντινή αντιμετώπισε την Αυστρία, για τον 11ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νίκησε με 2-0 και ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ιστορία.

Αρχικά ο Αργεντίνος σταρ με τα γκολ που πέτυχε έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 18 γκολ, αφήνοντας στην δεύτερη θέση με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε.

Επίσης ο Μέσι μαζί με το σημερινό ματς, σκόραρε για την Εθνική ομάδα της χώρας του σε έξι συνεχόμενους αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατόρθωμα που επιτεύχθηκε μόνο δύο φορές στο παρελθόν. Μια φορά από τον Βραζιλιάνο Ζαϊρζίνιο και μια από τον Γάλλο Ζιστ Φοντέν.

Τέλος, ο Μέσι έφτασε τους 17 αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου που κέρδισε με την Αργεντινή και ισοφάρισε το ρεκόρ του Κλόζε, ο οποίος είχε κερδίσει 17 αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γερμανία. Έτσι θέλει μια ακόμα νίκη για να ξεπεράσει και αυτό το ρεκόρ.