Στα 65 χρόνια από τη γέννηση της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η σχέση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι παραμένει ψυχρή, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι θα τιμήσουν μαζί τη μνήμη της μητέρας τους, όπως είχαν κάνει το 2021 στα αποκαλυπτήρια του αγάλματός της στο Παλάτι του Κένσινγκτον.

Η πρώην βασιλική ανταποκρίτρια του BBC, Τζένι Μποντ, η οποία γνώριζε προσωπικά τη Νταϊάνα και συνομίλησε μαζί της πολλές φορές, υποστηρίζει ότι η σημερινή εικόνα θα την είχε πληγώσει βαθιά.

«Όταν συζητούσαμε, γύρω μας υπήρχαν φωτογραφίες του Ουίλιαμ και του Χάρι και ήταν απίστευτα περήφανη γι’ αυτούς. Είμαι σίγουρη πως θα ήταν συντετριμμένη από τη ρήξη ανάμεσά τους. Αναμφίβολα θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τους συμφιλιώσει. Αν υπήρχε κάποιος που θα μπορούσε να τα καταφέρει, αυτή θα ήταν η Νταϊάνα», ανέφερε στην Mirror.

Σύμφωνα με την ίδια, η πριγκίπισσα θα κατανοούσε και τις δύο πλευρές της διαμάχης.

«Άλλωστε, είχε σκεφτεί και η ίδια να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ταυτόχρονα πίστευε βαθιά στη μοναρχία και στην αφοσίωση προς το Στέμμα. Νομίζω ότι θα παρακαλούσε τον Ουίλιαμ και τον Χάρι να βρουν έναν τρόπο να συγχωρήσουν ο ένας τον άλλον, ακόμη κι αν δεν μπορούν να ξεχάσουν όσα έχουν συμβεί».

Τι πιστεύει για τα εγγόνια της Νταϊάνα

Η Τζένι Μποντ εκτιμά ακόμη ότι η Νταϊάνα θα δυσκολευόταν να βλέπει τα εγγόνια της να μεγαλώνουν χωρισμένα, ανάμεσα στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πιστεύω ότι θα λάτρευε τον ρόλο της γιαγιάς. Θα ήθελε να έχει ενεργή παρουσία στη ζωή των εγγονιών της, να τα αγκαλιάζει και να τα γεμίζει αγάπη, όπως έκανε και με τους γιους της».

Η δημοσιογράφος θεωρεί πως, παρά τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει σήμερα τα δύο αδέλφια, αμφότεροι εξακολουθούν να κουβαλούν τη μητέρα τους μέσα τους.

«Στο παρελθόν τους είδαμε να ενώνονται για να τιμήσουν τη μητέρα τους, ακόμη και όταν η σχέση τους δεν ήταν καλή. Φέτος όμως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι αποκάλυψαν το άγαλμα της μητέρας τους, πριγκίπισσας Νταϊάνα, στους κήπους του Παλατιού του Κένσινγκτον, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από τη γέννησή της.

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Είμαι βέβαιη ότι θα τη θυμηθούν χωριστά. Πιστεύεται ότι ο Χάρι θα επισκεφθεί τον τάφο της όταν βρεθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη εβδομάδα.

Και είμαι εξίσου σίγουρη ότι ο Ουίλιαμ επισκέπτεται επίσης τον τάφο της, αλλά με απόλυτη ιδιωτικότητα, όπως πρέπει. Κάθε φορά που μιλούν δημόσια για εκείνη, κάτι που συμβαίνει σπάνια, θυμούνται τη λάμψη της και το χιούμορ της.

Τη θυμούνται να γελά, να τραγουδά μέσα στο αυτοκίνητο και να είναι η διασκεδαστική μητέρα που είχαν στα περισσότερα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας. Και κουβαλούν την απώλειά της όπου κι αν βρίσκονται».

Οι προσωπικές συναντήσεις με τη Νταϊάνα

Η Τζένι Μποντ αποκάλυψε ακόμη ότι η γνωριμία τους ξεκίνησε ύστερα από ένα αίτημά της για μια απλή συνάντηση γνωριμίας, με τη Νταϊάνα να την προσκαλεί στο Παλάτι του Κένσινγκτον.

Όπως είπε, στις μεταξύ τους συνομιλίες η πριγκίπισσα μιλούσε ανοιχτά για τη ζωή της, τα παιδιά της και τον αποτυχημένο γάμο της.

«Έμεινα έκπληκτη από το πόσο ανοιχτά και ειλικρινά μιλούσε για όσα είχαν συμβεί και για το πώς ένιωθε. Μου είπε σχεδόν όλα όσα αποκάλυψε αργότερα στη διαβόητη συνέντευξή της στο Panorama, ακόμη και τη φράση που έμεινε στην ιστορία: “Ήμασταν τρεις σε αυτόν τον γάμο”».

Παρόλα αυτά, όπως σημείωσε, γνώριζε ότι άκουγε τη δική της εκδοχή των γεγονότων.

«Έπρεπε να θυμάμαι ότι αυτή ήταν η οπτική της Νταϊάνα. Η εκδοχή που ήθελε να ακούσω, ίσως ακόμη και να μεταδώσω, παρότι μου είχε ζητήσει να τηρήσω απόλυτη εχεμύθεια».

Κλείνοντας, θυμήθηκε μία πιο ανάλαφρη στιγμή από τις συναντήσεις τους.

«Οι περισσότεροι θα εκπλήσσονταν από το πόσο εύκολα γελούσε με τον εαυτό της. Ξέσπασε σε γέλια όταν μου διηγήθηκε πως, αφού αποφάσισε να οδηγήσει μόνη της χωρίς οδηγό και συνοδεία ασφαλείας για να πάει για ψώνια, συνειδητοποίησε ότι το αυτοκίνητο είχε σχεδόν μείνει από βενζίνη. Είχε ξεχάσει, όπως μου είπε γελώντας, ότι κάποιος έπρεπε να βάζει καύσιμα στο ρεζερβουάρ».