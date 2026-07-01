Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με την αγορά ακινήτου μέσω εταιρείας στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 50% έδωσε η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, απορρίπτοντας ότι είχε προσωπική εμπλοκή στη συγκεκριμένη συναλλαγή και κάνοντας λόγο για στοχευμένη επίθεση σε βάρος της.



Το δημοσίευμα συνδέει τη Μαρία Καρυστιανού με εταιρεία στην οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και μέτοχος κατά 50%, η οποία φέρεται να απέκτησε ακίνητο στην Αθήνα, το οποίο είχε προηγουμένως εκπλειστηριαστεί.

Η απάντηση της Μαρίας Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας για την υπόθεση, ανέφερε ότι δεν είχε προσωπική γνώση της συγκεκριμένης συναλλαγής και υποστήριξε ότι το ζήτημα αφορά εταιρεία που είχε ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό της, Γιάννη Μωυσίδη.

Όπως είπε, δεν μπορεί να απαντήσει με ένα απλό «ναι» ή «όχι», καθώς, σύμφωνα με την ίδια, δεν θυμάται τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

«Το ζήτημα που μου θέτετε δεν είναι ένα ζήτημα στο οποίο μπορώ να σας απαντήσω «ναι» ή «όχι». Ούτε καν το θυμάμαι. Γιατί αφορά μια συναλλαγή που έχει κάνει η εταιρεία που είχα ιδρύσει το 2022 με τον τότε σύντροφό μου, Γιάννη Μωυσίδη», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι η εταιρεία απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα και ότι τη διαχείρισή της είχε αναλάβει ο τότε σύντροφός της, ο οποίος, όπως είπε, δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate.

«Η εταιρεία απλά απέκτησε συνολικά τρία ακίνητα και επιπλέον τη διαχειριζόταν ο τότε σύντροφός μου, στον οποίο είχα εμπιστοσύνη και ο οποίος ασχολείται γενικά με το real estate», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι την περίοδο εκείνη ήταν απορροφημένη στην εργασία της ως γιατρός και, μετά τον θάνατο της κόρης της, στον αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

«Δεν είχα σχέση με το αντικείμενο»

Η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ακόμη ότι δεν είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία της εταιρείας, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν γνωρίζει το αντικείμενο του real estate.

«Είμαι γιατρός, εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ιατρείο μου, δεν έχω καμία σχέση με αυτά, γιατί δεν το γνωρίζω το αντικείμενο», είπε.

Εξήγησε επίσης ότι ανέλαβε τη διαχείριση της εταιρείας για φορολογικούς λόγους, καθώς, όπως ανέφερε, ο τότε σύντροφός της ήταν κάτοικος εξωτερικού.

«Είμαι διαχειρίστρια επειδή ακριβώς, λόγω φορολογίας, επειδή ο άνθρωπος είναι κάτοικος εξωτερικού και φορολογείται στο εξωτερικό, δεν ήθελε να έχει διπλή φορολογία. Οπότε το ανέλαβα εγώ», σημείωσε.

Η αναφορά σε πιέσεις από το εσωτερικό του κινήματος

Στην απάντησή της, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι το θέμα τέθηκε αρχικά από πρόσωπα μέσα από το κίνημά της, τα οποία, όπως ανέφερε, επικαλέστηκαν πληροφορίες που είχαν εντοπιστεί στο Κτηματολόγιο.

Η ίδια υποστήριξε ότι το ζήτημα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πίεσης σε σχέση με υποψηφιότητες και εσωτερικούς ρόλους στον πολιτικό της φορέα.

«Το θέμα το ερεύνησα, όταν ήρθαν πρόσωπα μέσα από το κίνημά μου και το έθεσαν γιατί τους το είπαν κάποιοι. Τώρα ποιοι, τέλος πάντων, μπορούμε να φανταστούμε όλοι, ότι το βρήκαν στο Κτηματολόγιο, που είναι βέβαια όλα δημοσιευμένα, λέγοντάς μου ότι θα το βγάλουν στη δημοσιότητα αν δεν ενδώσω σε απαιτήσεις για τις υποψηφιότητες και για τα αρχηγιλίκια», ανέφερε.

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για «εκβιασμούς», τους οποίους, όπως είπε, δεν αποδέχεται.

Η απάντηση για το ζήτημα της ηθικής διάστασης

Σε ερώτηση για το εάν η αγορά κατοικίας που συνδέεται με πλειστηριασμό είναι νόμιμη αλλά ενδεχομένως πολιτικά ή ηθικά προβληματική, η Μαρία Καρυστιανού παρέπεμψε στον Γιάννη Μωυσίδη.

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη κίνηση έγινε από εκείνον και η ίδια δεν είχε γνώση της συναλλαγής.

«Σας εξηγώ ότι αυτή η κίνηση έγινε από τον κύριο Μωυσίδη, αν θέλετε μιλήστε με τον ίδιο για το θέμα ηθικότητας», είπε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα παρουσιάσει τις θέσεις του πολιτικού της φορέα για τα funds και υποστήριξε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται απέναντι σε πρακτικές που οδηγούν οικογένειες και επιχειρήσεις στην απώλεια ακινήτων.

«Δεν έχω να κάνω τίποτα απολύτως»

Η Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας στο ερώτημα αν προτίθεται να κάνει κάποια ενέργεια μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ανέφερε ότι δεν έχει να κάνει κάτι, καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν είχε προσωπική εμπλοκή στη συγκεκριμένη πράξη.

«Δεν έχω να κάνω τίποτα απολύτως. Εγώ θα συνεχίσω τον αγώνα μου κατά των funds, υπέρ των ελληνικών οικογενειών και ελληνικών επιχειρήσεων που χάνουν τα ακίνητά τους», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι η ανάδειξη της υπόθεσης εντάσσεται σε προσπάθεια πολιτικής πίεσης εναντίον της, κάνοντας λόγο για πόλεμο από το «σύστημα».

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί πολιτική συζήτηση, καθώς αφορά ένα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα: τους πλειστηριασμούς, τα funds, τα «κόκκινα» δάνεια και την προστασία της κατοικίας.

Από τη μία πλευρά, τα δημοσιεύματα θέτουν ζήτημα για τη συμμετοχή της Μαρίας Καρυστιανού σε εταιρεία που φέρεται να αγόρασε ακίνητο μέσω διαδικασίας που σχετίζεται με fund.

Από την άλλη, η ίδια υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τη συναλλαγή, ότι η διαχείριση της εταιρείας γινόταν από τον τότε σύντροφό της και ότι η υπόθεση αξιοποιείται για πολιτικούς λόγους.

Το θέμα, πλέον, κινείται σε δύο επίπεδα: στο εταιρικό, που αφορά τα πραγματικά δεδομένα της συναλλαγής, και στο πολιτικό, που αφορά τη συνέπεια ανάμεσα στις δημόσιες θέσεις ενός προσώπου και τη συμμετοχή του σε επιχειρηματική δραστηριότητα.