Ολόκληρη η Γερμανία αισθάνεται υπερήφανη για τον προπονητή που έχει συμβάλει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στη βελτίωση των αγγλογερμανικών σχέσεων: τον Γιούργκεν Κλοπ. Για τον Τόμας Τούχελ, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική.

Όταν ανακοινώθηκε ότι θα αναλάμβανε την τεχνική ηγεσία της εθνικής Αγγλίας, ως ο πρώτος Γερμανός προπονητής στην ιστορία της ομάδας, η αντίδραση στη Γερμανία ήταν κυρίως απορία: «Τούχελ στην Αγγλία; Πώς γίνεται αυτό;».

Η συγκεκριμένη αντίδραση αντικατοπτρίζει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται στη χώρα του. Σε αγωνιστικό επίπεδο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θεωρείται προπονητής παγκόσμιας κλάσης. Ως προσωπικότητα, όμως, παραμένει μια πιο δύσκολη και αινιγματική περίπτωση. Με λίγα λόγια, στη Γερμανία ο Τούχελ θεωρείται ο «αντί-Κλοπ».

Μόνο στην Αγγλία ίσως ο Κλοπ απολαμβάνει αντίστοιχη λατρεία με εκείνη που έχει στη Γερμανία. Ο Τούχελ, αντίθετα, έχει τη φήμη του ανθρώπου που συχνά παραπονιέται και δημιουργεί εντάσεις. Γι’ αυτό και η σύγκριση με τον Κλοπ γίνεται ακόμη πιο έντονη, αφού οι διαδρομές των δύο προπονητών έχουν αρκετές ομοιότητες.

Αμφότεροι ξεκίνησαν την προπονητική τους πορεία στη Μάιντς. Ο Κλοπ παραμένει σημείο αναφοράς για τον σύλλογο, όπως συμβαίνει και στο Λίβερπουλ. Ο Τούχελ, παρότι απολαμβάνει σεβασμό, δεν έχει αποκτήσει ποτέ την ίδια συναισθηματική σύνδεση με τον κόσμο.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Ντόρτμουντ. Ο Κλοπ αποχώρησε με την αποδοχή όλων, όταν η ομάδα άρχισε να χάνει τη δυναμική της. Ο Τούχελ, αντίθετα, απολύθηκε και η αποχώρησή του άφησε διαφορετική γεύση.

Όταν η Μπάγερν εξέταζε την περίπτωση του Τούχελ, άνθρωπος της Ντόρτμουντ φέρεται να επικοινώνησε με στελέχη της βαυαρικής ομάδας, προειδοποιώντας τους. Η περιγραφή που δόθηκε ήταν χαρακτηριστική: «Kορυφαίος επαγγελματικά, αλλά δύσκολος ως άνθρωπος».

Όταν η Μπάγερν αποφάσισε να τον απομακρύνει το 2024, παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου, Ούλι Χένες, δήλωσε πως ήταν ο χειρότερος προπονητής στην ιστορία της ομάδας. Η πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Champions League και ο οριακός αποκλεισμός από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν άλλαξαν αυτή την άποψη.

Ωστόσο, υπάρχει ένα κοινό σημείο ανάμεσα σε Κλοπ και Τούχελ: Στην Αγγλία και οι δύο κατάφεραν να προσαρμοστούν, ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικό είναι το στυλ τους.

Με την Τσέλσι ο Τούχελ όχι μόνο κατέκτησε το Champions League, αλλά κατάφερε να παρουσιάσει μια πιο χαλαρή πλευρά του χαρακτήρα του. Στις συνεντεύξεις Τύπου έκανε χιούμορ και έδειξε μια εικόνα που στη Γερμανία θεωρούνταν σχεδόν απρόσμενη.

Στην Bundesliga ήταν γνωστός για την αυστηρότητά του, ακόμη και σε θέματα διατροφής των παικτών. Στην Αγγλία, αντίθετα, μίλησε ανοιχτά ακόμη και για τις προσωπικές του απολαύσεις, όπως ένα ποτό μετά τη δουλειά.

Υπήρξαν, βέβαια, στιγμές που στη Γερμανία αρκετοί αναρωτήθηκαν αν ο «παλιός Τούχελ» θα εμφανιζόταν ξανά. Όπως όταν συγκρούστηκε με τους Άγγλους φιλάθλους μετά τη νίκη επί της Ουαλίας, ασκώντας κριτική για την ατμόσφαιρα στο Γουέμπλεϊ.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η απόφασή του να αφήσει εκτός αποστολής για το Μουντιάλ μεγάλα ονόματα, όπως οι Κόουλ Πάλμερ, Φιλ Φόντεν, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και Χάρι Μαγκουάιρ. Ο Τούχελ λειτουργεί με τον δικό του τρόπο, χωρίς να υπολογίζει αν θα χάσει μέρος της δημοτικότητάς του. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η επιτυχία.

Και η Αγγλία φαίνεται πως εκτιμά ακριβώς αυτό. Η πορεία των «Τριών Λιονταριών» στα προκριματικά προκάλεσε ακόμη και ζήλια στη Γερμανία: οκτώ νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, χωρίς να δεχθεί γκολ.

Την ίδια στιγμή, η Γερμανία του Γιούλιαν Νάγκελσμαν εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο μόλις στην τελευταία αγωνιστική. Το ερώτημα στη Γερμανία ήταν αναπόφευκτο: μήπως άφησαν να φύγει ο καλύτερος Γερμανός προπονητής προς την Αγγλία;

Η διαφορετική αντιμετώπιση του Τούχελ στις δύο χώρες ίσως εξηγείται από τη διαφορετική κουλτούρα. Στην Αγγλία ο προπονητής κρίνεται κυρίως από την απόδοση και τα αποτελέσματα. Στη Γερμανία, αντίθετα, η προσωπικότητα και η συμπεριφορά του παίζουν μεγαλύτερο ρόλο.

Με τις συχνά ειλικρινείς τοποθετήσεις του στις συνεντεύξεις Τύπου, ο Τούχελ δημιούργησε αρκετές αντιπαραθέσεις στην Μπάγερν. Για αυτό και ο σύλλογος άλλαξε τη δομή των δηλώσεων πριν από τα παιχνίδια, ώστε ο προπονητής να απαντά κυρίως για αγωνιστικά θέματα και ο αθλητικός διευθυντής για μεταγραφές και ζητήματα συλλόγου.

Στην Αγγλία, το επίκεντρο παραμένει ο ίδιος ο Τούχελ.

Και πλέον ο άνθρωπος που η Γερμανία δυσκολεύτηκε να αγαπήσει, μπορεί να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, την ίδια ώρα που η εθνική Γερμανίας είπε… αντίο στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Ο «αντί-Κλοπ» έχει πλέον στα χέρια του μια ομάδα με τεράστια ποιότητα και την ευκαιρία να γράψει ιστορία. Αν οδηγήσει την Αγγλία στην κατάκτηση του πρώτου Μουντιάλ μετά το 1966, θα πετύχει κάτι διπλό: θα χαρίσει στους Άγγλους έναν τίτλο που περιμένουν 60 χρόνια και θα κάνει τη Γερμανία να κοιτάξει ξανά με υπερηφάνεια τον Τόμας Τούχελ.