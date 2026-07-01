Άλλη μία συναρπαστική βραδιά στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε, με τη Νορβηγία, τη Γαλλία και το Μεξικό να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους στους «16» της διοργάνωσης. Δείτε τα highlights των τριών αναμετρήσεων.

Η Νορβηγία χρειάστηκε ένα γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο 86ο λεπτό για να λυγίσει με 2-1 την αξιόμαχη Ακτή Ελεφαντοστού και να κλείσει θέση στους «16», όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Βραζιλία.

Η Γαλλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί, επικρατώντας με άνεση 3-0 της Σουηδίας. Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν ξανά πρωταγωνιστής, με τον Μάικλ Ολίσε να οργανώνει εξαιρετικά το παιχνίδι των «τρικολόρ». Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τα 18 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε (16) και πλησιάζοντας σε απόσταση ενός τέρματος τον Λιονέλ Μέσι (19). Παράλληλα, έφτασε τα έξι γκολ στο φετινό τουρνουά, ισοβαθμώντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ με τον Αργεντινό.

Στο «Αζτέκα», το Μεξικό δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ισημερινό, επικρατώντας με 2-0. Με τους Κινιόνες και Χιμένες σε εξαιρετική βραδιά, οι διοργανωτές πήραν δίκαια την πρόκριση και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.