Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 1ης Ιουλίου 2026 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, προκαλώντας κινητοποίηση και αυξημένο ενδιαφέρον για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αυτόματη καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 15:03, με επίκεντρο περίπου 98 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Κυθήρων. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,5 χιλιόμετρα.

Λίγο νωρίτερα, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, είχε καταγραφεί ακόμη μία σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ, γεγονός που δείχνει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Οι σεισμολόγοι υπενθυμίζουν ότι η ευρύτερη περιοχή των Κυθήρων αποτελεί μία από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες της Ελλάδας, καθώς βρίσκεται κοντά στο ελληνικό τόξο, όπου καταγράφεται συχνά έντονη σεισμική δραστηριότητα.