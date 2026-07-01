Ένα απίστευτο και άκρως αναπάντεχο περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό οδικό άξονα στις Φιλιππίνες, προκαλώντας το απόλυτο κυκλοφοριακό κομφούζιο και αφήνοντας άναυδους τους περαστικούς οδηγούς. Ένα μεγάλο φορτηγό, το οποίο μετέφερε χιλιάδες μπουκάλια μπίρας, έχασε την ισορροπία του κατά τη διάρκεια της διαδρομής, με αποτέλεσμα το βαρύ φορτίο του να μετατοπιστεί απότομα και να καταλήξει ολόκληρο πάνω στο οδόστρωμα.

Η άσφαλτος μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε μια απέραντη «λίμνη» από μπούρες, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη σχεδόν αμέσως. Το οπτικό υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που είδε το φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικό, καθώς καταγράφει τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιεί ελιγμούς, χάνοντας τον έλεγχο.



Το βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει ανάγλυφα την ένταση του ατυχήματος. Τεράστιες στοίβες από πράσινα πλαστικά κασόνια άρχισαν να πέφτουν με τρομερή ορμή από το πίσω μέρος του ρυμουλκούμενου. Τα γυάλινα μπουκάλια εκρήγνυνταν κυριολεκτικά μόλις χτυπούσαν στο έδαφος. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η περιοχή θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο, καλυμμένη από εκατομμύρια κομμάτια σπασμένου γυαλιού και τόνους χυμένου υγρού.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των τοπικών αρχών, από το βαρύ όχημα έπεσαν συνολικά 1.944 κασόνια, τη στιγμή που αυτό βρέθηκε στην άκρη του δρόμου.



Η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων και των υπηρεσιών καθαρισμού ήταν άμεση, καθώς έπρεπε να απομακρυνθούν γρήγορα τα επικίνδυνα θραύσματα για να δοθεί και πάλι ο δρόμος στην κυκλοφορία.



Το μόνο ευχάριστο μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση ήταν πως δεν αναφέρθηκε κανένας απολύτως τραυματισμός, ούτε του οδηγού ούτε κάποιου διερχόμενου. Παρά τον αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και οι ζημιές παρέμειναν καθαρά υλικές.

Δείτε το βίντεο: