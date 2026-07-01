Η μεγάλη πρόταση για Τζολάκη και η ανανέωση

Στο προσκήνιο έχει επανέλθει τις τελευταίες ώρες το όνομα του Τζολάκη, καθώς υπάρχουν φήμες για μεγάλη πρόταση στον Ολυμπιακό. Η Ιταλία φέρεται να είναι η χώρα στην οποία καλοβλέπουν τον διεθνή τερματοφύλακα και το θέμα έχει ενδιαφέρον καθώς στο πλάνο των ερυθρόλευκων δεν προβλέπεται η πώλησή του. Προβλέπεται η ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει το 2027, και για να αλλάξει αυτό θα πρέπει να έρθει μια πρόταση από αυτές που δεν μπορείς να αρνηθείς.

Χαμόγελα Μεντιλίμπαρ για Κορδόν

Ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με τον Κορδόν για την επιστροφή του και αυτό προκαλεί χαμόγελα και στον Μεντιλίμπαρ. Οι σχέσεις των δύο είναι εξαιρετικές καθώς ο Κορδόν πάντα είχε σε μεγάλη εκτίμηση τον «Μέντι» και τον ήθελε στους ερυθρόλευκους και στο πρώτο πέρασμά του από αυτούς, τότε όμως η κατάσταση ήταν λίγο περίεργη, ήταν μια μεταβατική περίοδος μετά την αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνς, συν το γεγονός ότι η Σεβίλλη δεν τον άφηνε. Τώρα όμως μπορούν να συνεργαστούν.

Τρεις μεταγραφές περιμένει ο Ομπράντοβιτς

Ο Μπογκντάνοβιτς θα παραμείνει τελικά στο NBA, τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό σταματάνε και όλοι περιμένουν τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Αποκτήθηκε ο Φαλ, αποκτήθηκε ο Μπαντιό και ο Ομπράντοβιτς περιμένει άλλες τρεις μεταγραφές. Οι πράσινοι θα αποκτήσουν έναν πλέι μέικερ, έναν φόργουορντ και έναν ψηλό, ο οποίος θα πρέπει να έχει καλό σουτ. Χρόνος φυσικά υπάρχει άφθονος, όπως υπάρχει και διάθεση από τη διοίκηση να ανεβάσει το μπάτζετ για να αποκτηθούν όποιοι ζητήσει ο προπονητής.

Παίζει ακόμη του Χεζόνια

Το όνομα του Χεζόνια συνεχίζει να συνδέεται με τον Ολυμπιακό, η θέση του οποίου είναι ξεκάθαρη. Οι ερυθρόλευκοι φυσικά και θα ήθελαν τον Κροάτη φόργουορντ, για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να καταφέρει να αποδεσμευθεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Δεν θα είναι εύκολο να το σπάσει, το γεγονός όμως ότι παραμένουν οι φήμες για τον Ολυμπιακό δείχνει ότι ο Κροάτης ψάχνεται, κοιτάει να δει τι μπορεί να κάνει για να μείνει ελεύθερος.

Τίποτα ακόμη για τις πωλήσεις

Τις επόμενες μεταγραφές μετά τον Ζούμπκοφ περιμένουν όλοι στην ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα όμως προσπαθεί να βρει λύση και για τις πωλήσεις. Για την Ένωση θα είναι σημαντικό το να καταφέρει να «ξεφορτωθεί» παίκτες που δεν υπολογίζονται, όπως οι Λιούμπιτσιτς και Πιερό, όχι όμως και για ψίχουλα. Στόχος των κιτρινόμαυρων είναι να πουλήσουν με τους δικούς τους όρους και ο Ριμπάλτα ασχολείται και με αυτά τα θέματα, τα οποία μόνο εύκολα δεν είναι. Προς το παρόν οι παίκτες θα είναι κανονικά στην προετοιμασία και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας.