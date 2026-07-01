Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής στο Μουντιάλ 2026, όμως η παρουσία του δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Λίγο πριν επιστρέψει στη δράση με την Ισπανία, ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα μίλησε για ζητήματα που ξεπερνούν το ποδόσφαιρο, σε μια πιο προσωπική και ανθρώπινη τοποθέτηση.

Η Ισπανία έχει ήδη ολοκληρώσει αήττητη τη φάση των ομίλων και στρέφει την προσοχή της στο επόμενο εμπόδιο, την Αυστρία, με στόχο την πρόκριση στους «16». Ο Λουίς ντε λα Φουέντε στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργικότητα και την εκρηκτικότητα του Γιαμάλ, ο οποίος έχει ήδη αφήσει το στίγμα του στη διοργάνωση με το πρώτο του γκολ απέναντι στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, η συζήτηση γύρω από τον 18χρονο δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο. Σε συνέντευξή του στην «El Larguero», αναφέρθηκε στην καθημερινότητα και την πίεση που συνοδεύει τη δημοσιότητα, τονίζοντας ότι η διαχείριση της αναγνωρισιμότητας αποτελεί πλέον μέρος της ζωής του. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ψυχραιμίας απέναντι στη συνεχή έκθεση και τις απαιτήσεις του κόσμου, επισημαίνοντας πως έχει μάθει να αντιμετωπίζει την κατάσταση με ωριμότητα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στις δυσκολίες της οικογένειάς του, περιγράφοντας το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε και υπογραμμίζοντας ότι οι πραγματικές δυσκολίες βρίσκονται εκτός ποδοσφαίρου. Με αυτόν τον τρόπο έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην εικόνα του, μακριά από τα φώτα της αγωνιστικής δράσης. «Ποτέ δεν άσκησα τέτοια πίεση στον εαυτό μου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υποφέρει περισσότερο. Η μητέρα μου με γέννησε όταν ήταν 16 ετών, και αυτή είναι πραγματική πίεση. Μετά ο πατέρας μου έπρεπε να βγει έξω και να κάνει τη δουλειά, μαζεύοντας πράγματα από τον δρόμο για να φέρει φαγητό στο σπίτι. Αυτή είναι πραγματική πίεση. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να παίζω και να κάνω τον Ισπανό λαό χαρούμενο» τόνισε