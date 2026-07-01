Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, με τον έμπειρο Έλληνα τερματοφύλακα να επιστρέφει στην ομάδα όπου πραγματοποίησε τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του.

Ο 30χρονος γκολκίπερ φόρεσε τη φανέλα της Κηφισιάς για δυόμισι σεζόν, από τον Ιανουάριο του 2022 έως το καλοκαίρι του 2024, αποτελώντας βασικό πυλώνα της ομάδας κάτω από τα δοκάρια. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τον Ολυμπιακό να προχωρά στην απόκτησή του.

Μετά την παρουσία του στους «ερυθρόλευκους» και το πέρασμά του από την ΑΕΛ Novibet ως ελεύθερος, ο Αναγνωστόπουλος επιστρέφει στην Κηφισιά, όπου αναμένεται να έχει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη θέση του βασικού τερματοφύλακα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.