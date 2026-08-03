Στιγμές έντονης αναστάτωσης επικράτησαν σε παραλία της Νάξου, όταν ο χειριστής ενός σκάφους φέρεται να έχασε τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα αυτό να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς δύο πλοιάρια που ήταν δεμένα σε μικρή απόσταση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία το σκάφος προσκρούει στα δύο αγκυροβολημένα πλοιάρια και ανεβαίνει πάνω τους, προκαλώντας αναστάτωση στους ιδιοκτήτες τους.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μόλις λίγα μέτρα από την ακτή, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονταν λουόμενοι, οι οποίοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι την ανεξέλεγκτη πορεία του σκάφους.

Από τη σύγκρουση φαίνεται να προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα πλοιάρια, ενώ από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν προκύπτει τραυματισμός.