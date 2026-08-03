Το 4χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο, σε παρκάκι έξω από ταβέρνα, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης επέστρεψε σπίτι του. Το παιδί νοσηλευόταν στο «Γ. Γενηματάς» και σήμερα πήρε εξιτήριο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ζώο της επιτέθηκε- σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εικάζεται ότι ήταν λύκος- ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και να ληφθούν μέτρα για την απώθηση άγριων ζώων.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, περίπου στις 11 το βράδυ. Το κοριτσάκι έπαιζε στον αύλειο χώρο ταβέρνας, όταν το τσακάλι εμφανίστηκε ξαφνικά και κινήθηκε εναντίον του. Το δάγκωσε στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και σύμφωνα με μαρτυρίες το έσερνε για τουλάχιστον πέντε με έξι μέτρα.

Αυτή η σοκαριστική είδηση φέρνει ξανά στο προσκήνιο την κουβέντα για το πως ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζει ένα άγριο ζώο, όταν βρεθεί μπροστά του. Για το θέμα αυτό ακριβώς είχε μιλήσει πρόσφατα στο Newsbeast ο διδάκτωρ Βιολογίας Γιώργος Ηλιόπουλος έχει αναλύσει τι πρέπει να κάνουμε αν συναντήσουμε έναν λύκο σε κοντινή απόσταση.