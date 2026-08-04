Έντονη είναι η ανησυχία σήμερα, Τρίτη 4/8 λόγω το υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) που προβλέπεται σε Αττική, Χίο, Ψαρά καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας), Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου).