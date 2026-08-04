Δύο άνθρωποι κατέληξαν στο Μίσιγκαν εξαιτίας έξαρσης της κυκλοσπορίασης, μιας παρασιτικής λοίμωξης του εντέρου που προκαλεί σοβαρά επεισόδια διάρροιας, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι υγειονομικές αρχές της πολιτείας.

Οι θάνατοι αυτοί αποτελούν τις πρώτες επιβεβαιωμένες απώλειες στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδίδονται στη συγκεκριμένη νόσο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών του Μίσιγκαν, και οι δύο ασθενείς αντιμετώπιζαν ήδη σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία φαίνεται πως επιδεινώθηκαν από τη λοίμωξη και τη σημαντική αφυδάτωση που αυτή μπορεί να προκαλέσει. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με την ηλικία ή την ταυτότητα των θυμάτων.

Πώς μεταδίδεται η λοίμωξη

Η κυκλοσπορίαση οφείλεται στο παράσιτο Cyclospora cayetanensis, το οποίο προσβάλλει το γαστρεντερικό σύστημα και μεταδίδεται μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αναφέρουν ότι το συχνότερο σύμπτωμα είναι η έντονη διάρροια, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από επαναλαμβανόμενες κενώσεις, κοιλιακό άλγος, απώλεια βάρους και έντονη κόπωση.

Παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος δεν αποβαίνει μοιραία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αφυδάτωση, ιδιαίτερα σε ασθενείς με επιβαρυμένη υγεία.

«Είναι μια τραγωδία», δήλωσε ο δρ. Τζόελ Κάμεγιερ, επικεφαλής του τμήματος λοιμωδών νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο Γουέιν Στέιτ και στο Ιατρικό Κέντρο του Ντιτρόιτ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό περιστατικών που έχουν καταγραφεί διαχρονικά, οι θάνατοι από κυκλοσπορίαση παραμένουν εξαιρετικά σπάνιοι.

Χιλιάδες περιστατικά στις ΗΠΑ

Οι ομοσπονδιακές υγειονομικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει περισσότερα από 18.000 επιβεβαιωμένα ή πιθανά κρούσματα στο πλαίσιο της φετινής έξαρσης, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία από τις πολιτείες δείχνουν ότι ο συνολικός αριθμός ενδέχεται να έχει ήδη ξεπεράσει τις 20.000 περιπτώσεις.

Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του παρασίτου.

Το 2019 είχε καταγραφεί η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έξαρση στις ΗΠΑ, με περίπου 4.700 περιστατικά.

Οι έρευνες για την πηγή της έξαρσης

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να αναζητούν την προέλευση της λοίμωξης. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους σε μαρούλι προέλευσης Μεξικού, το οποίο σερβιριζόταν σε εστιατόρια της αλυσίδας Taco Bell σε εννέα πολιτείες και θεωρείται πιθανή πηγή μετάδοσης.

Έως τα τέλη Ιουλίου είχαν καταγραφεί 1.947 περιστατικά που συνδέονταν με το συγκεκριμένο προϊόν, ενώ τουλάχιστον 98 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, σύμφωνα με τα στοιχεία των CDC.

Παράλληλα, οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα προϊόντα, αλυσίδες εστίασης ή δίκτυα διανομής τροφίμων, καθώς η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Παρότι η κυκλοσπορίαση εξακολουθεί να εμφανίζεται λιγότερο συχνά σε σχέση με άλλες τροφιμογενείς λοιμώξεις, όπως η σαλμονέλα ή το E. coli, η αισθητή αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών.