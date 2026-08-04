Οι ισπανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πλέον καταζητούμενους φυγόδικους της Σουηδίας, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Βαρκελώνης, όπως ανακοίνωσαν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, ο συλληφθείς αναζητούνταν από τις σουηδικές αρχές για περίπου 20 υποθέσεις βίαιης εγκληματικότητας, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονίες.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι στρατολογούσε νεαρά άτομα, τα εκπαίδευε για τη διάπραξη δολοφονιών και άλλων βίαιων επιθέσεων, ενώ τους προμήθευε και με οπλισμό.

🚩 Detenido en #Sitges uno de los fugitivos más buscados de #Suecia



🔹 Presuntamente participó en 20 hechos criminales de extrema violencia para desestabilizar a grupos criminales rivales



🔹 Adiestraba a jóvenes reclutados para ejecutar ataques, entrenándolos en el uso de armas… pic.twitter.com/6mwVcQUrzj — Policía Nacional (@policia) August 3, 2026

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη λουτρόπολη Σίτζες, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Βαρκελόνης, ύστερα από πολυήμερη επιχείρηση παρακολούθησης. Όπως έγινε γνωστό, οι ισπανικές και οι σουηδικές αρχές συνεργάζονταν για την υπόθεση από τον Ιούνιο του 2025.

Κατά τις αρχές, ο άνδρας φέρεται να διατηρεί στενούς δεσμούς με έναν από τους πλέον διαβόητους αρχηγούς του οργανωμένου εγκλήματος στη Σουηδία, γνωστό με το προσωνύμιο «Πάμπλο Εσκομπάρ της Σουηδίας».