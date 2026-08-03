Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη για την υπόθεση είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, επαγγελματίας πυγμάχος.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε δώσει δύο επαγγελματικούς αγώνες πυγμαχίας, και τους δύο στην Ελλάδα, με αντιπάλους Έλληνες αθλητές. Στο αγωνιστικό του προφίλ αναφέρεται ότι αγωνιζόταν στην κατηγορία των υπερ-ελαφρών βαρών.

Η μαρτυρία που οδήγησε στη σύλληψη

Καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης φέρεται να ήταν η κατάθεση φίλης της 38χρονης, επίσης βρετανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα προσήλθε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι ο σύντροφός της, ο 26χρονος Αφγανός, τής είχε εκμυστηρευθεί πως είχε σκοτώσει την Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος φέρεται να επικαλέστηκε ως κίνητρο διαφωνίες που σχετίζονταν με προσπάθεια θρησκευτικού προσηλυτισμού της συντρόφου του από το θύμα.

Από τη μαρτυρία προέκυψε ακόμη ότι η 38χρονη είχε επισκεφθεί τη φίλη της και τον 26χρονο στο σπίτι τους στο Κερατσίνι.

Οι ισχυρισμοί του 26χρονου

Κατά την εξέτασή του από τις Αρχές, ο 26χρονος δεν φέρεται να παραδέχθηκε ότι σκότωσε την 38χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι όταν πήγε στο διαμέρισμα όπου έμενε η Βρετανίδα, τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι τοποθέτησε τη σορό της μέσα σε βαλίτσα και τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, ισχυριζόμενος ότι το έκανε για να «μην μπλέξει».

Παράλληλα, φέρεται να ομολόγησε ότι χρησιμοποίησε το κινητό της 38χρονης και έστειλε μηνύματα σε φίλους και συγγενείς της, προσποιούμενος ότι ήταν η ίδια.

Οι αναλήψεις από τις τραπεζικές κάρτες

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι διαδοχικές αναλήψεις χρημάτων από τραπεζικές κάρτες της 38χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε τις κάρτες της και να πραγματοποίησε αναλήψεις που ανέρχονται σε περίπου 10.000 έως 12.000 ευρώ.

Η σύντροφός του παρέδωσε στις Αρχές ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο και 2.550 ευρώ, εκτιμώντας ότι τα χρήματα ενδέχεται να προέρχονταν από το θύμα.

Μηνύματα σε συγγενείς και γνωστούς

Σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, μετά τον θάνατο της 38χρονης, ο κατηγορούμενος φέρεται να πήρε άλλο τηλεφωνικό αριθμό και να άρχισε να στέλνει μηνύματα σε γνωστούς της, στους γονείς της, στη σύντροφό του, αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό.

Στα μηνύματα αυτά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έγραφε ότι είναι ο δολοφόνος και ότι σκότωσε τη 38χρονη για λόγους θρησκείας.

Οι Αρχές εξετάζουν το περιεχόμενο των επικοινωνιών, καθώς και τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα που φέρονται να συνδέουν τον 26χρονο με τις τελευταίες κινήσεις της Βρετανίδας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου, όταν σε εγκαταλελειμμένο κτιριακό συγκρότημα στην Κυψέλη εντοπίστηκε μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα.

Στο εσωτερικό της βρέθηκε η σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη, χωρίς έγγραφα ή προσωπικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν άμεσα στην ταυτοποίησή της.

Παρά την κατάσταση του σώματος και τις υψηλές θερμοκρασίες, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να εντοπίσουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα.

Μέσω συνεργασίας με την Interpol και ξένες Αρχές, διαπιστώθηκε ότι η νεκρή ήταν η 38χρονη Βρετανίδα Elisabeth Jane Ross, με καταγωγή από τη Σκωτία.

Η διαμονή της στην Ελλάδα

Η Ross είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου 2026 από το Εδιμβούργο.

Αρχικά διέμεινε σε κατάλυμα Airbnb και στη συνέχεια φιλοξενήθηκε σε φιλικά πρόσωπα.

Από τις 2 έως τις 16 Ιουλίου φέρεται να διέμενε σε ισόγειο διαμέρισμα στα Εξάρχεια, στο οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, κλειδιά διέθετε και ο κατηγορούμενος.

Στον ίδιο χώρο, κατά πληροφορίες, συγκεντρώνονταν άτομα που συνδέονταν με θρησκευτική οργάνωση ή ΜΚΟ.

Η τελευταία επικοινωνία

Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία της 38χρονης με άνθρωπο του περιβάλλοντός της έγινε το βράδυ της 15ης Ιουλίου.

Μετά από εκείνη τη νύχτα, κανείς δεν την είδε ξανά. Ωστόσο, μηνύματα από το κινητό της συνέχισαν να αποστέλλονται.

Συγγενείς και φίλοι παρατήρησαν ότι ο τρόπος γραφής είχε αλλάξει, με απαντήσεις που δεν έμοιαζαν με τις δικές της. Η εικόνα που σχηματίστηκε ήταν πως κάποιος άλλος κρατούσε πλέον το τηλέφωνό της και προσπαθούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η 38χρονη ήταν ακόμη ζωντανή.

Το βίντεο με τη βαλίτσα

Κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα αποτέλεσαν οι κάμερες ασφαλείας και η ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της 16ης Ιουλίου ο 26χρονος καταγράφηκε να αποχωρεί από το διαμέρισμα μεταφέροντας μεγάλη ταξιδιωτική βαλίτσα.

Η διαδρομή του φέρεται να κατέληξε στο εγκαταλελειμμένο συγκρότημα όπου, δύο ημέρες αργότερα, εντοπίστηκε η σορός της Ross.

Λίγα λεπτά μετά την άφιξή του στο σημείο, εμφανίζεται να αποχωρεί χωρίς τη βαλίτσα, κρατώντας μόνο ένα σακίδιο.

Τι κατέθεσε η σύντροφός του

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η κατάθεση της συντρόφου του 26χρονου.

Η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι, μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας, είχε διαπιστώσει πως ο κατηγορούμενος βρισκόταν τη νύχτα της 15ης προς 16η Ιουλίου στο σπίτι όπου έμενε η Βρετανίδα.

Όταν δημοσιοποιήθηκε η ταυτότητα της νεκρής, άρχισε να υποψιάζεται ότι ο σύντροφός της είχε εμπλοκή στην υπόθεση.

Στη συνέχεια πήρε το παιδί τους, εγκατέλειψε την οικογενειακή κατοικία και παρέδωσε στις Αρχές στοιχεία που θεώρησε κρίσιμα για την έρευνα.

Τα ευρήματα στο σπίτι του

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 26χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν μία μεταλλική ρέπλικα πιστολιού τύπου Glock και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν το ακριβές κίνητρο, τη διαδρομή του κατηγορουμένου, τις κινήσεις μετά τον θάνατο της 38χρονης και τον ρόλο των οικονομικών συναλλαγών που ακολούθησαν.