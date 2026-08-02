Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο χώρο στάθμευσης στην Κυψέλη.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πέρασαν χειροπέδες σε έναν 26χρονο υπήκοο Αφγανιστάν, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται τελικά να ομολόγησε τη δολοφονία της 38χρονης, μετά από πολύωρη εξέταση από τις Αρχές.

Κατά τις πρώτες του καταθέσεις, ο 26χρονος υποστήριζε ότι βρήκε τη γυναίκα ήδη νεκρή και πως, πανικόβλητος, έκρυψε τη σορό μέσα σε βαλίτσα, την οποία εγκατέλειψε στο σημείο όπου εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα από άστεγο. Ωστόσο, τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, σε συνδυασμό με τις αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του, οδήγησαν στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν τα ψηφιακά ίχνη, οι κινήσεις του κατηγορούμενου μετά τον θάνατο της γυναίκας, αλλά και η χρήση των τραπεζικών της καρτών. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 26χρονος πραγματοποίησε αναλήψεις χρημάτων και συναλλαγές με τις κάρτες του θύματος, επιχειρώντας παράλληλα να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πιστόλι-ρέπλικα και ένα μαχαίρι, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι η 38χρονη έχασε τη ζωή της από ασφυξία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα, καθώς και τη σχέση που είχαν το θύμα με τον φερόμενο ως δράστη.

Από την πρώτη στιγμή, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρέθηκαν οι τελευταίες κινήσεις της 38χρονης στην Ελλάδα. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει αεροπορικώς από την Κύπρο, ενώ προηγουμένως είχε βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ερευνητές εξέτασαν τις επαφές της, τις μετακινήσεις της, αλλά και τα καταλύματα στα οποία ενδεχομένως διέμεινε, προκειμένου να ανασυνθέσουν το χρονικό που οδήγησε στη δολοφονία της.