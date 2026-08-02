Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, με τις αστυνομικές Αρχές να επικεντρώνουν πλέον τις έρευνές τους σε έναν συγκεκριμένο άνδρα, γνωστό με το μικρό όνομα «Μάρκος».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είναι άστεγος, φέρει πολλά τατουάζ στα χέρια και φέρεται να διέμενε στο ίδιο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η σορός της άτυχης γυναίκας στις 18 Ιουλίου.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών ένας άστεγος με πολλά τατουάζ

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Independent, ο ύποπτος φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, καθώς υπάρχουν μαρτυρίες ότι είχε επιχειρήσει να επιτεθεί σε γυναίκα υπό την απειλή μαχαιριού.

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στους The Times, αποκάλυψε ότι αστυνομικοί τον αναζήτησαν προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για τον συγκεκριμένο άνδρα. «Η αστυνομία με ρώτησε αν τον είχα δει τις τελευταίες ημέρες και μου εξήγησε ότι η έρευνα αφορά τη Βρετανίδα γυναίκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο «Μάρκος» ζούσε εδώ και αρκετούς μήνες στο εγκαταλελειμμένο κτίριο μαζί με έναν ακόμη άνδρα, ονόματι «Γιώργος», έχοντας διαμορφώσει στο εσωτερικό του έναν πρόχειρο χώρο διαμονής.

Οι μαρτυρίες για παλαιότερη επίθεση

Ο μάρτυρας περιέγραψε τον άνδρα ως περίπου 40 ετών, με σκούρα μαλλιά και έντονα τατουάζ και στα δύο χέρια. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μια γυναίκα από τη Βουλγαρία, η οποία περνά καθημερινά από την περιοχή, του είχε εκμυστηρευτεί πως στο παρελθόν ο ίδιος άνδρας επιχείρησε να της επιτεθεί όταν επέστρεφε νυχτερινές ώρες στο σπίτι της.

Σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, ο ύποπτος κρατούσε μαχαίρι και προσπάθησε να τη βιάσει, ωστόσο εκείνη κατάφερε να διαφύγει. Οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται από τις αστυνομικές Αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα οποιαδήποτε εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου στην υπόθεση.

Η 38χρονη Βρετανίδα είχε ταξιδέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρχικά στην Κύπρο και στη συνέχεια στην Ελλάδα. Για ένα διάστημα φιλοξενήθηκε σε κατοικία φίλων στο Κερατσίνι, πριν ενημερώσει το περιβάλλον της ότι επρόκειτο να μεταβεί στην Κυψέλη, όπου, όπως είχε αναφέρει, θα συναντούσε Αμερικανούς φίλους.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί, γεγονός που αποτελεί βασικό αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με στόχο να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της 38χρονης.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα που να υποδεικνύουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της, ενώ οι ιατροδικαστικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κινητό τηλέφωνο της 38χρονης φέρεται να χρησιμοποιούνταν για αρκετές ημέρες μετά τον θάνατό της. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αυτό ενδεχομένως έγινε με σκοπό να δημιουργηθεί η εντύπωση πως η γυναίκα βρισκόταν ακόμη στη ζωή, δίνοντας έτσι χρόνο στον δράστη ή στους δράστες να εξαφανιστούν.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυριών και στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της ιδιαίτερα σκοτεινής υπόθεσης.