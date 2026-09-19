Σε εξέλιξη παραμένει το ανθρωποκυνηγητό το Αρχών με στόχο τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάι που πήρε άδεια από τη φυλακή και δεν επέστρεψε ποτέ. Ο βαρυποινίτης αγνοείται μετά τη συμπλοκή με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα της Κυριακής 13/9 ενώ νέο βίντεο δείχνει εμπλοκή του στην εκτέλεση βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού.

Ειδικότερα, ο Αλκέτ Ριζάι φέρεται να εμπλέκεται υπόθεση της δολοφονίας ενός κρατούμενου μέσα στο αρχιφυλακείο των φυλακών Δομοκού, στις 15 Φεβρουαρίου του 2026.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο Ριζάι τοποθετείται στον χώρο όπου έγινε η δολοφονία του Αντώνη Παπαδάτου. Η υπόθεση μέχρι και σήμερα παραμένει ανοιχτή και ο αρχιφύλακας Δομοκού προφυλακίζεται γιατί ήταν παρών και υπέπεσε σε αντιφάσεις.

Στο ρεπορτάζ που μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ φαίνονται και οι φωτογραφίες της σήμανσης από τη σκηνή του εγκλήματος – που δημοσιεύονται για πρώτη φορά – όπως και η στιγμή κατά την οποία ο αρχιφύλακας φαίνεται να τον απομακρύνει από τη σκηνή του εγκλήματος δεμένο πισθάγκωνα με χειροπέδες.

Το θύμα εκτελέστηκε με τρεις σφαίρες στο κεφάλι στον πλέον αυστηρά φυλασσόμενο χώρο, σε ένα σημείο που αποτελούσε «τυφλό σημείο» για τις κάμερες ασφαλείας.

Για το αιματηρό περιστατικό κατηγορείται ένας Βούλγαρος ισοβίτης ως φυσικός αυτουργός.

Το βιντεοληπτικό δείχνει τον αρχιφύλακα να ανταλλάσσει θερμούς εναγκαλισμούς με τον Ριζάι

Παρά τους ισχυρισμούς του ίδιου του Αλκέτ Ριζάι και του αρχιφύλακα ότι δεν βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή του εγκλήματος, αυτόπτες μάρτυρες και το υλικό από τις κάμερες τον τοποθετούν στη σκηνή.

Μάλιστα, τα αποτελέσματα της σήμανσης εντόπισαν ίχνη αίματος στα παπούτσια του και πυρίτιδα στα ρούχα του.

Το βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει τον αρχιφύλακα να ανταλλάσσει θερμούς εναγκαλισμούς με τον Ριζάι, λίγο πριν οδηγηθεί το θύμα στο παλιό αρχιφυλάκειο.

Παρά τους ισχυρισμούς του Βούλγαρου εκτελεστή περί «ατυχήματος» και πάλης, οι ανακριτικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

Δείτε το βίντεο:

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του Αλκέτ Ριζάει συνεχίζονται και σε αυτές συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις από όλη την Ελλάδα, εστιάζοντας κυρίως σε πιθανά σημεία διαφυγής, όπως λιμάνια και αεροδρόμια.

Οι αστυνομικοί προσέχουν ιδιαιτέρως τις κινήσεις τους και έχουν πάρει μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς πρόκειται για έναν βαρυποινίτη που μπορεί να είναι οπλισμένος, άρα και επικίνδυνος.

Οι Αρχές θεωρούν πως το πιθανότερο είναι να επιστρέψει μόνος του στις φυλακές, γιατί σε κάποιο καιρό από τώρα μπορεί να ζητήσει την υπό όρους αποφυλάκισή του, ενώ το αυτόφωρο έληξε σήμερα, Τετάρτη 16/9 το πρωί.