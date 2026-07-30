Η βρετανική Sun επανέρχεται στην υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, παρουσιάζοντας πληροφορίες για τις τελευταίες κινήσεις της, τα μηνύματα που εστάλησαν από το κινητό της μετά τον θάνατό της και τα ερωτήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τις ελληνικές Αρχές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας, ενώ εξετάζουν ποιος χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέφωνο, καθώς, όπως αναφέρεται, για δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της αποστέλλονταν μηνύματα προς την οικογένειά της.

Τα μηνύματα που στάλθηκαν μετά τον θάνατό της

Η Sun, επικαλούμενη ελληνικά μέσα, αναφέρει ότι από τις 15 έως τις 29 Ιουλίου εστάλησαν αρκετά μηνύματα στους συγγενείς της Ελίζαμπεθ Ρος, τα οποία έδιναν την εντύπωση ότι είχαν γραφτεί από την ίδια.

Σε αυτά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η 38χρονη φερόταν να ζητά χρόνο για τον εαυτό της και να αναφέρει ότι επιθυμούσε να μείνει μόνη για ένα διάστημα.

Όπως σημειώνεται, οι ελληνικές Αρχές ενημερώθηκαν από τον πατέρα της ότι το κινητό της παρέμενε ενεργό επί δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της. Η τελευταία καταγεγραμμένη θέση της συσκευής εντοπίστηκε στην Αθήνα, πριν αυτή απενεργοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης, έπειτα από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τη Sun, έχει καταφέρει να ανασυνθέσει σημαντικά σημεία του χρονικού της υπόθεσης.

Η Ελίζαμπεθ Ρος έφτασε στην Ελλάδα στις 29 Ιουνίου, ταξιδεύοντας αεροπορικώς από το Εδιμβούργο. Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας εξετάζουν το ενδεχόμενο να ταξίδευε μαζί με άλλο πρόσωπο ή να την περίμενε κάποιος στο αεροδρόμιο.

Η 38χρονη φέρεται να διέμενε στο σπίτι φίλης της στην Αττική μέχρι τις 15 Ιουλίου, όταν αποχώρησε. Τα στοιχεία από το κινητό της δείχνουν ότι λίγο μετά την αναχώρησή της τηλεφώνησε σε μία φίλη.

Τρεις ημέρες αργότερα, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου, η σορός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων 7, στην Κυψέλη.

Το κρίσιμο κενό των τριών ημερών

Η Sun αναφέρει ότι οι αστυνομικοί εστιάζουν ιδιαίτερα στο διάστημα μεταξύ της αναχώρησής της από το σπίτι όπου φιλοξενούνταν και του εντοπισμού της σορού της, προκειμένου να εξακριβώσουν πού βρέθηκε και με ποιους ήρθε σε επαφή.

Οι φίλοι που τη φιλοξένησαν κατέθεσαν στις Αρχές ότι έφυγε με τη θέλησή της και έδειχνε να βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, είχε αναφέρει ότι επρόκειτο να επισκεφθεί Αμερικανούς φίλους της στην Κυψέλη.

Παράλληλα, η νεκροψία-νεκροτομή δεν έχει ακόμη καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα ως προς τον ακριβή χρόνο και την αιτία θανάτου.

Οι έρευνες και τα ευρήματα

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι στο σώμα της γυναίκας δεν υπήρχαν εμφανή τραύματα ούτε σαφή ίχνη πάλης, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η σορός μεταφέρθηκε στην Κυψέλη και παρέμεινε εκεί περίπου επτά ημέρες πριν εντοπιστεί. Η βαλίτσα στην οποία βρέθηκε, σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, δεν ανήκε στην ίδια.

Τη σορό εντόπισε αρχικά ένας άστεγος, ο οποίος εισήλθε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Ευελπίδων 7, που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήταν εγκαταλελειμμένο για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Αρχικά οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα, καθώς, σύμφωνα με τη Sun, δεν έφερε επάνω της έγγραφα ταυτοποίησης, γεγονός που οδήγησε στην εμπλοκή της Interpol για εξετάσεις DNA. Η ταυτοποίησή της ως Ελίζαμπεθ Ρος ολοκληρώθηκε στις 27 Ιουλίου, ενώ δύο ημέρες αργότερα οι ελληνικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για ανθρωποκτονία.

Οι δηλώσεις των ελληνικών Αρχών

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ότι οι Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση «ως εγκληματική ενέργεια, λόγω του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σορός».

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Sun, Έλληνας αστυνομικός ανέφερε στην εφημερίδα ότι ο εντοπισμός νεκρής αλλοδαπής μέσα σε βαλίτσα στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί πρωτοφανές περιστατικό, προσθέτοντας ότι είναι χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των ελληνοβρετανικών σχέσεων.