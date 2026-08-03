Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας (3/8), στην είσοδο της Λαμίας από την πλευρά της Αθήνας, στον κυκλικό κόμβο και συγκεκριμένα στο σημείο όπου βρίσκεται η πρόσβαση προς τον παράδρομο.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, στο λευκό Ι.Χ. επέβαιναν δύο νεαροί. Υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το αυτοκίνητο εξετράπη και έπεσε πάνω σε μια αντηρίδα, που υπήρχε στο σημείο, την οποία έκοψε και αυτή ουσιαστικά ήταν που προκάλεσε και τις σοβαρές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο. Τα καλά νέα είναι ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός βγήκαν χωρίς γρατζουνιά.

Η Τροχαία Λαμίας εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.