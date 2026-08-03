Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο υποθέσεων που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις της νομοθεσίας για την πυροπροστασία.

Ειδικότερα, 33χρονος συνελήφθη την Κυριακή από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής, στη Ραφήνα , καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προχώρησε σε χρήση ψησταριάς σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλός. Ο 33χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Ακόμη, στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών προχώρησαν τη Δευτέρα, στη σύλληψη 59χρονου στο Ίλιον Αττικής, στη συμβολή των οδών Μπίμπιζα και Φυλής, κοντά στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προχώρησε σε άναμμα φωτιάς με κάρβουνα και μικρά ξύλα εντός μεταλλικής υπαίθριας ψησταριάς, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς κατηγορίας 4, κοντά σε δασική βλάστηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Παράλληλα, συνελήφθη 66χρονος από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής, στη δημοτική ενότητα Τρίγλιας του δήμου Νέας Προποντίδας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 66χχρονος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Στον 66χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Επιπλέον, στη σύλληψη 49χρονου, υπηκόου Πολωνίας προχώρησαν την ίδια μέρα στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, στη Νέα Κηφισιά Αττικής, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες με φλόγιστρο για μόνωση ταράτσας οικοδομής, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων από δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και σε ημέρα με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς κατηγορίας 4, δηλαδή πολύ υψηλό. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 3 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 655 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 993.034,18 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 262 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 233 (88,93%) είναι από αμέλεια και οι 29 (11,07%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, η διεύθυνση αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκονται στα πεδία των επιχειρήσεων, διερευνώντας κάθε έναρξη πυρκαγιάς και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα, απευθύνουν ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες, να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες πολύ υψηλού και ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η πυροσβεστική.

Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 26 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.