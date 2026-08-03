Τα νεότερα στοιχεία από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό Copernicus αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με την ανάλυση δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης, που ελήφθησαν από τον δορυφόρο Legion κατά τη διέλευσή του πάνω από τη Βοιωτία και την Αττική το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8), η συνολική έκταση που έχει παραδοθεί στις φλόγες ξεπερνά τα 130.000 στρέμματα, ενώ η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως επισημαίνει το meteo.gr, η επεξεργασία των δεδομένων του Copernicus EMS δείχνει ότι έως τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στη Βοιωτία και ακόμη 102.000 στρέμματα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού στην Αττική. Συνολικά, οι δύο μεγάλες πυρκαγιές είχαν επηρεάσει περίπου 132.900 στρέμματα μέχρι το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του Copernicus για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις περιοχές Πανόραμα και Νεραντζιές του δήμου Αιγιαλείας καταγράφουν καμένη έκταση 7.264 στρεμμάτων.

Για την αποτύπωση της έκτασης των καταστροφών, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε, ως Εθνικό Σημείο Επαφής και κατόπιν σχετικής εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, την υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service – Mapping. Σκοπός της ενεργοποίησης ήταν η παραγωγή εξειδικευμένων χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων, τα οποία υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων αρχών τόσο κατά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών όσο και στην εκτίμηση των συνεπειών τους.