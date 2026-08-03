Χωρίς δύο σημαντικές επιλογές θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην πρώτη αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης» (4/8, 21:00), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Αντίθετα, κανονικά διαθέσιμος είναι ο Λορέντσο Σιπιόνι, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και βρίσκεται στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού.

Εκτός λίστας για την αναμέτρηση έμεινε και ο Γιώργος Μασούρας, παρότι είχε δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού. Ο Έλληνας διεθνής βρίσκεται κοντά στη μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία, γεγονός που περιορίζει ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ στην επιθετική γραμμή.

Με δεδομένο ότι οι Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι και Κλέιτον δεν έχουν δηλωθεί για τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτελεί τη μοναδική διαθέσιμη επιλογή για τη θέση του βασικού επιθετικού κορυφής.

Η πρώτη αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν θα διεξαχθεί στο Φάληρο, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Ο νικητής του ζευγαριού θα διεκδικήσει την πρόκριση στους ομίλους του Champions League μέσω των Play Offs, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο/Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί.