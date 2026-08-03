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Τουλάχιστον τρεις Τούρκοι ναυτικοί, μέλη του πληρώματος φορτηγού πλοίου με σημαία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς ύστερα από επίθεση στο πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση των τουρκικών αρχών που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Το φορτηγό πλοίο Nadezhda χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από το ρωσικό λιμάνι Ναβρασίσκ εν πλω προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής γενικής διεύθυνσης θαλασσίων υποθέσεων που επικαλέστηκαν ΜΜΕ.

Η αρχή δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν για την επίθεση.

Ωστόσο δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, που επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου, ανέφεραν πως το φορτηγό τύπου Ro-Ro υπέστη επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα επιφανείας.

Τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στη Ναβρασίσκ από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η Ουκρανία και η Ρωσία κλιμακώνουν τελευταία τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.