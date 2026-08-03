Τουλάχιστον τρεις Τούρκοι ναυτικοί, μέλη του πληρώματος φορτηγού πλοίου με σημαία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς ύστερα από επίθεση στο πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση των τουρκικών αρχών που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.
Το φορτηγό πλοίο Nadezhda χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από το ρωσικό λιμάνι Ναβρασίσκ εν πλω προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής γενικής διεύθυνσης θαλασσίων υποθέσεων που επικαλέστηκαν ΜΜΕ.
3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir hâlinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır.— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) August 3, 2026
Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat… pic.twitter.com/yb1pDYmCBE
Η αρχή δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν για την επίθεση.
Ωστόσο δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, που επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου, ανέφεραν πως το φορτηγό τύπου Ro-Ro υπέστη επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα επιφανείας.
O navio cargueiro/transportador de veículos Ro-Ro NADEZHDA, de bandeira camaronesa foi atingido no Mar Negro por 6 ou 7 drones ucranianos quando se aproximava do posto de Novorossiysk.— Paula Branco (@PaulaBranco16) August 3, 2026
Imagens térmicas do FIRMS da NASA mostram um incêndio a aproximadamente 50 km a sul de… pic.twitter.com/yNDle9Z9gM
Τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στη Ναβρασίσκ από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.
Η Ουκρανία και η Ρωσία κλιμακώνουν τελευταία τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.
Karadeniz’de Novorossisk’ten Samsun’a seyir halinde olan "Nadezhda" isimli Ro-Ro gemisi dron saldırısına uğradı!— SÖZCÜ Televizyonu (@szctelevizyonu) August 3, 2026
Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangın çıktı.
Spikerin aktardığı son… pic.twitter.com/0IGSt6t7ot