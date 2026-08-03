Τουλάχιστον τρεις Τούρκοι ναυτικοί, μέλη του πληρώματος φορτηγού πλοίου με σημαία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς ύστερα από επίθεση στο πλοίο, σύμφωνα με ανακοίνωση των τουρκικών αρχών που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Το φορτηγό πλοίο Nadezhda χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από το ρωσικό λιμάνι Ναβρασίσκ εν πλω προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής γενικής διεύθυνσης θαλασσίων υποθέσεων που επικαλέστηκαν ΜΜΕ.

3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir hâlinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır.



Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat… pic.twitter.com/yb1pDYmCBE — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) August 3, 2026

Η αρχή δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν για την επίθεση.

Ωστόσο δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, που επικαλέστηκαν τη μαρτυρία του καπετάνιου, ανέφεραν πως το φορτηγό τύπου Ro-Ro υπέστη επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα επιφανείας.

O navio cargueiro/transportador de veículos Ro-Ro NADEZHDA, de bandeira camaronesa foi atingido no Mar Negro por 6 ou 7 drones ucranianos quando se aproximava do posto de Novorossiysk.



Imagens térmicas do FIRMS da NASA mostram um incêndio a aproximadamente 50 km a sul de… pic.twitter.com/yNDle9Z9gM — Paula Branco (@PaulaBranco16) August 3, 2026

Τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στη Ναβρασίσκ από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η Ουκρανία και η Ρωσία κλιμακώνουν τελευταία τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.