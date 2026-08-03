Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό και θυμίζει σενάριο ταινίας τρόμου συγκλονίζει τη Βρετανία. Ένας 48χρονος άνδρας, ο οποίος είχε εμμονή με τους βρικόλακες και είχε παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου ως «Κόμης Δράκουλας», τρομοκρατούσε επί μήνες πιστούς και αγροτικές κοινότητες, αφήνοντας νεκρά και ακρωτηριασμένα ζώα σε εκκλησίες.

Ο Μπέντζαμιν Λιούις, από το Τότον του Σαουθάμπτον, καταδικάστηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου από το δικαστήριο του Σαουθάμπτον για σειρά αδικημάτων που περιλάμβαναν κλοπές ζώων και θρησκευτικά επιβαρυμένες πράξεις παρενόχλησης και πρόκλησης φόβου. Το δικαστήριο διέταξε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, συνοδευόμενο από περιοριστικά μέτρα για το ενδεχόμενο μελλοντικής αποφυλάκισής του.

Ο 48χρονος είχε ήδη παραδεχθεί την ενοχή του από τον Δεκέμβριο του 2025. Συνολικά καταδικάστηκε για 13 περιστατικά, τα οποία περιλαμβάνονταν σε επτά κατηγορητήρια.

Άφηνε σφαγμένα ζώα μπροστά σε εκκλησίες

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2025 σε εκκλησίες της περιοχής New Forest, στο Χάμσαϊρ. Ανάμεσα στους ναούς που μπήκαν στο στόχαστρό του ήταν η εκκλησία της Αγίας Τερέζας στο Τότον και η εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Μπράμσο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Λιούις έκλεβε αρνιά και άλλα ζώα από κτηνοτροφικές μονάδες, τα σκότωνε και στη συνέχεια άφηνε τα κουφάρια ή τα ακρωτηριασμένα μέλη τους σε εισόδους ναών, σκαλοπάτια και αυλές.

Στην εκκλησία της Αγίας Τερέζας εντοπίστηκαν νεκρά αρνιά σε διαφορετικές ημερομηνίες. Ένα από αυτά είχε τοποθετηθεί πάνω στον σταυρό της οροφής, ενώ άλλα βρέθηκαν στα σκαλοπάτια της εισόδου και κάτω από την αψίδα όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αγίας. Στα ίδια σημεία είχαν σχηματιστεί ανεστραμμένοι σταυροί.

Σε άλλο περιστατικό, ανήμερα του Πάσχα, φέρεται να άφησε το κεφάλι ενός ελαφιού έξω από εκκλησία, συνοδευόμενο από κάρτα ταρώ. Σε ναούς εντοπίστηκαν επίσης σατανιστικά σύμβολα και άλλα αντικείμενα που παρέπεμπαν σε τελετουργίες.

Πίστευε ότι το αίμα θα τον έκανε αθάνατο

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αποκαλύφθηκε ότι ο Λιούις πίστευε πως πίνοντας αίμα ζώων θα μπορούσε να παρατείνει τη ζωή του, να γίνει βρικόλακας και να αποφύγει τον θάνατο και την κόλαση.

Η εμμονή του με τους βρικόλακες φέρεται να είχε ξεκινήσει από την παιδική του ηλικία. Στο σπίτι του οι αστυνομικοί βρήκαν ποιήματα και σημειώσεις που αναφέρονταν σε αίμα, δολοφονίες και βρικόλακες, καθώς και βιβλία και αποκόμματα εφημερίδων σχετικά με αιρέσεις, κατά συρροή δολοφόνους και βίαιους θανάτους.

Εντοπίστηκαν επίσης σχέδια με νεκρά ζώα, ανεστραμμένοι σταυροί, φωτογραφίες και χειρόγραφες αναφορές που ενίσχυσαν την εικόνα μιας βαθιάς και επικίνδυνης εμμονής.

Τον εντόπισαν από το DNA σε νεκρό αρνί

Η αστυνομία είχε παρατηρήσει ότι ορισμένα από τα περιστατικά συνέπιπταν με ημερομηνίες που θεωρούνται σημαντικές στο λεγόμενο σατανιστικό ημερολόγιο. Για τον εντοπισμό του οργανώθηκε ειδική επιχείρηση παρακολούθησης γύρω από εκκλησίες της περιοχής.

Ο 48χρονος ταυτοποιήθηκε μέσα από υλικό καμερών ασφαλείας και από γενετικό υλικό που βρέθηκε πάνω στα υπολείμματα ενός αρνιού.

Μετά τη σύλληψή του, στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του εντοπίστηκε αίμα ελαφιού, ενώ οι έρευνες αποκάλυψαν ίχνη αίματος από διαφορετικά ζώα.

Πιστοί φοβούνται πλέον να επιστρέψουν στις εκκλησίες

Οι επιθέσεις προκάλεσαν έντονη αναστάτωση στις τοπικές κοινότητες. Πιστοί ήρθαν αντιμέτωποι με αποτρόπαιες εικόνες κατά την είσοδό τους στους ναούς, ενώ σοβαρή ήταν και η επίδραση στους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα είχαν κλαπεί και θανατωθεί.

Η αστυνομικός Τζες Σέρμαν, η οποία είχε κεντρικό ρόλο στην έρευνα, ανέφερε ότι οι συνέπειες θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τους κατοίκους για μεγάλο διάστημα. Όπως αποκάλυψε, ορισμένοι άνθρωποι δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς να εκκλησιαστούν, ενώ μία γυναίκα είπε ότι φοβάται ακόμη και να επισκεφθεί τον τάφο συγγενικού της προσώπου.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή New Forest, Σκοτ Τζόνσον, σημείωσε ότι η ποινή αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης και σύνθετης έρευνας. Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα ότι η δικαστική απόφαση θα προσφέρει ένα αίσθημα δικαίωσης στα θύματα και θα συμβάλει τόσο στην αποκατάσταση του δράστη όσο και στην προστασία της κοινωνίας και των ζώων.

Ο Λιούις θα παραμείνει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, ενώ η πιθανότητα να αφεθεί ελεύθερος στο μέλλον θα εξεταστεί μόνο εφόσον οι αρμόδιες δικαστικές και ψυχιατρικές αρχές κρίνουν ότι δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.