Τη δική του απάντηση έδωσε ο διευθυντής Ειδήσεων του OPEN, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, μετά τον σάλο που προκάλεσε στα social media ένα βίντεο με τη ρεπόρτερ του σταθμού, Μαρία Σιαμπάνου, η οποία κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από τη μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα γέλασε νευρικά μπροστά στην κάμερα.

Το στιγμιότυπο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη συμπεριφορά της δημοσιογράφου. Ωστόσο, ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω Instagram, καλώντας το κοινό να δείξει κατανόηση απέναντι στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, η σωματική και ψυχική εξάντληση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αντιδράσεις που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν ακατανόητες.

«Μπορεί η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος, να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες; Σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων; Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσσεται, κρίνει και επικρίνει.

Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι, που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του OPEN News. Μαρία Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με την ανάρτησή του, ο διευθυντής Ειδήσεων του OPEN στάθηκε στο πλευρό της δημοσιογράφου, υπογραμμίζοντας ότι οι ρεπόρτερ που καλύπτουν τα πύρινα μέτωπα εργάζονται κάτω από ακραίες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας εξαντλητικά ωράρια, έντονη ψυχολογική πίεση και πραγματικούς κινδύνους προκειμένου να μεταφέρουν την εικόνα από τις περιοχές που δοκιμάζονται.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θέση πήρε και η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη, η οποία επίσης εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της προς τη νεαρή ρεπόρτερ.

Το βίντεο από τη ζωντανή σύνδεση εξακολουθεί να κυκλοφορεί στα social media, με τη συζήτηση πλέον να έχει μετατοπιστεί στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι κατά την κάλυψη έκτακτων γεγονότων, όπως οι μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα.