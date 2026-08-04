Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε στην πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας.

«Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε πολιτικές υποδομές της πόλης με κατευθυνόμενες βόμβες» που ρίχνονται από αεροσκάφη, σημείωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ. «Δυστυχώς, με βάση τις πληροφορίες ως τώρα, ένας άνθρωπος είναι γνωστό ότι σκοτώθηκε. Υπάρχουν επίσης τραυματίες».

Χτυπήθηκαν τρεις τοποθεσίες στη συνοικία Κοφπάκιφ, διευκρίνισε.

Η Σούμι βρίσκεται αντίκρυ στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Η Ρωσία επιτίθεται στην Ουκρανία καθημερινά μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε δεδομένα του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), αναφέρει ότι η γραμμή του μετώπου μεταβλήθηκε «οριακά» τον Ιούλιο κι ότι η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων φάνηκε να χάνει ορμή.