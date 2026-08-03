Εγκατέλειψε προσωρινά τη Ρωσία ο Μπόρις Ναντιέζντιν, ο πολιτικός και επικριτής του Βλάντιμιρ Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία, εβδομάδες αφότου η Μόσχα τον χαρακτήρισε «ξένο πράκτορα» και του αφαίρεσε το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις κοινοβουλευτικές εκλογές.

«Γεια σε όλους! Έχω καλά νέα. Είμαι ζωντανός και ελεύθερος. Δυστυχώς, δεν βρίσκομαι στη Ρωσία αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ναντιέζντιν, στέκοντας μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε στο Telegram.

«Αυτή τη στιγμή, πρέπει να συγκεντρωθώ και να αποφασίσω τι θα κάνω στη συνέχεια. Θα γράψω για τα σχέδιά μου αργότερα».

Ο Ναντιέζντιν, 63 ετών, πρώην βουλευτής του φιλελεύθερου κόμματος, επέκρινε ανοιχτά τον πόλεμο της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας, αλλά – όπως και ορισμένοι άλλοι πολιτικοί της αντιπολίτευσης – είχε προσπαθήσει να κινηθεί εντός των κανόνων του αυστηρά ελεγχόμενου πολιτικού συστήματος της Ρωσίας, προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του.

Η αποχώρησή του σηματοδοτεί την απώλεια μιας ακόμη εξέχουσας φωνής της αντιπολίτευσης που ήταν διατεθειμένη να αμφισβητήσει το Κρεμλίνο από το εσωτερικό της Ρωσίας, καθώς οι περισσότεροι επικριτές του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκονται πλέον είτε στη φυλακή είτε στην εξορία.

Οι ελπίδες του να θέσει υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο κατέρρευσαν όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης τον πρόσθεσε στις 10 Ιουλίου στον κατάλογο των «ξένων πρακτόρων», ένας χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται ευρέως από τις αρχές για άτομα που θεωρούν ότι εμπλέκονται σε αντιρωσικές δραστηριότητες με υποτιθέμενη υποστήριξη από το εξωτερικό.



Την εβδομάδα που επακολούθησε, ανακρίθηκε από την αστυνομία και του επιβλήθηκε ένα μικρό πρόστιμο από το δικαστήριο για την προβολή «εξτρεμιστικών συμβόλων» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια κατηγορία που χαρακτήρισε γελοία. Παραπονέθηκε τότε ότι οι αρχές «με φιμώνουν, με εξαναγκάζουν να αποσυρθώ από την πολιτική και μου κάνουν τη ζωή εξαιρετικά δύσκολη».

Η Ρωσία έχει επιβάλει σκληρά μέτρα κατά της διαφωνίας από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022. Οι φίλα προσκείμενοι στο Κρεμλίνο πολιτικοί κατηγορούν τη Δύση ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη Ρωσία και υποστηρίζουν ότι κάποια μορφή λογοκρισίας είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της εθνικής ενότητας, σε μια εποχή που η Μόσχα βρίσκεται σε μια υπαρξιακή μάχη με την Ουκρανία και τη Δύση.

Ο Ναντιέζντιν προσπάθησε να διεκδικήσει την προεδρία το 2024, αντιπαρατιθέμενος στον Πούτιν, αν και οι πιθανότητές του ήταν ελάχιστες, αλλά αποκλείστηκε για τεχνικούς λόγους από την Εκλογική Επιτροπή.