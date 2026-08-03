Ένας μαχητής της Χαμάς, ο οποίος συμμετείχε στην επίθεση κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκε χθες σε αεροπορική επιδρομή στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Όπως αναφέρει ο ισραηλινός στρατός, η επιδρομή στην περιοχή Ντέιρ αλ Μπάλαχ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αμπντάλα Αντνάν Τάχα Αμπού αλ-Τάιφ, μέλους της επίλεκτης μονάδας Nukhba της Χαμάς, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είχε λάβει μέρος στην εισβολή της 7ης Οκτωβρίου.

Σε ξεχωριστό αεροπορικό πλήγμα στον καταυλισμό Σάτι, στην πόλη της Γάζας, σκοτώθηκε ο Τζαλάλ Σομπιέχ, τον οποίο οι IDF ταυτοποιούν ως διοικητή του τάγματος Daraj-Tuffah της Χαμάς.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι, παρά την εκεχειρία, τα δύο στελέχη της Χαμάς προωθούσαν επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και αμάχων και ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν για την «εξάλειψη της απειλής».

Λίγο αργότερα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από νέο αεροπορικό πλήγμα που έπληξε όχημα στη συνοικία Σέιχ Ατζλίν, στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή έπειτα από περίπου μία ημέρα, μετά τη δημοσιοποίηση του οδικού χάρτη από το Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace), το οποίο καλεί το Ισραήλ να σταματήσει τα αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες, σύμφωνα με αναφορές, 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Ωστόσο, από χθες το βράδυ δεν είχαν καταγραφεί νέες αεροπορικές επιθέσεις. Νωρίτερα σήμερα, αρκετοί άνθρωποι αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκαν από πυρά των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) στο νότιο τμήμα της Γάζας, σε περιοχή όπου φαίνεται να επιχειρούν ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις.