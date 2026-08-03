Η σταρ των ριάλιτι Σίντνεϊ Σταρ, γνωστή από τη συμμετοχή της στο Love & Hip-Hop: New York, συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά κακουργηματικών κατηγοριών που σχετίζονται με φερόμενη σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο.

Η 37χρονη, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Σίντνεϊ Φέιβορς, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 16 ετών, επιβαρυμένη αποπλάνηση ανηλίκου και σοδομισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία των σωφρονιστικών αρχών.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στις 2 Αυγούστου, έπειτα από αστυνομική έρευνα για περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Embassy Suites, στην πόλη Χέιπβιλ της πολιτείας Τζόρτζια. Η Σταρ παραμένει υπό κράτηση.

Σε ανακοίνωσή του προς τη Daily Mail, το Αστυνομικό Τμήμα του Χέιπβιλ απέφυγε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση αφορά ανήλικο.

«Στις 2 Αυγούστου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χέιπβιλ ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό στη διεύθυνση 3450 International Blvd (Embassy Suites), στο Χέιπβιλ της Τζόρτζια. Ως αποτέλεσμα της έρευνας, η Σίντνεϊ Φέιβορς (Σίντνεϊ Σταρ), προσωπικότητα της τηλεοπτικής πραγματικότητας, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πολλαπλά κακουργήματα που σχετίζονται με φερόμενη σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο. Μετά τη σύλληψή της μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Φούλτον», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι, λόγω της εμπλοκής ανηλίκου, δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν επιπλέον στοιχεία, ενώ η υπόθεση έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία της κομητείας Φούλτον.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό της στο Instagram, η Σταρ επρόκειτο να παρουσιάσει την εκδήλωση Industry Girl Reunion στην Ατλάντα.

Η Σίντνεϊ Σταρ έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως τα Love & Hip-Hop: New York, The Gworls Club, Girlfriends and Champagne, Atlanta Plastic και Baddies ATL. Το 2021 έγινε το πρώτο τρανς άτομο που εντάχθηκε στο καστ του spin-off του Bad Girls Club, ενώ έχει εμφανιστεί και στις σειρές The Chi, Empire, Boomerang και Star.