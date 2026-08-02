Μια ημέρα σαν σήμερα, στις 3 Αυγούστου 2008, η Σαντορίνη έγινε το σκηνικό μιας από τις αγριότερες γυναικοκτονίες που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη Ελλάδα.

Η 25χρονη δασκάλα Αδαμαντία Καρκαλή δολοφονήθηκε και αποκεφαλίστηκε από τον 31χρονο σύζυγό της, Θανάση Αρβανίτη, μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν στον Βουρβούλο. Λίγο αργότερα, ο δράστης βγήκε στους δρόμους του χωριού κρατώντας το κεφάλι της και ένα μαχαίρι.

Η εικόνα προκάλεσε τρόμο στους κατοίκους και στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, ενώ η επιχείρηση για τη σύλληψή του κατέληξε στον σοβαρό τραυματισμό δύο νεαρών γιατρών και ενός αστυνομικού.

Πίσω από τις φρικιαστικές λεπτομέρειες βρισκόταν μια νέα γυναίκα, η οποία είχε μετακομίσει στη Σαντορίνη για να εργαστεί ως δασκάλα και δολοφονήθηκε από τον άνθρωπο με τον οποίο είχε παντρευτεί περίπου έναν χρόνο νωρίτερα.

Η δασκάλα που είχε μετακομίσει στη Σαντορίνη

Η Αδαμαντία, γνωστή στους δικούς της ανθρώπους ως «Ντία», καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη και είχε σπουδάσει στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Είχε γνωρίσει τον Θανάση Αρβανίτη στη Θεσσαλονίκη και οι δυο τους παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο το καλοκαίρι του 2007. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στη Σαντορίνη, όπου εκείνη εργαζόταν ως δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Ακρωτηρίου και εκείνος ως μάγειρας σε επιχείρηση στο Ημεροβίγλι.

Το ζευγάρι έμενε στον Βουρβούλο, λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Φηρά. Το απόγευμα της 3ης Αυγούστου 2008, από το σπίτι τους ακούστηκε έντονος καβγάς. Οι γείτονες ανησύχησαν και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Προτού φτάσουν οι αστυνομικοί, ο Αρβανίτης είχε σκοτώσει και αποκεφαλίσει το σκυλάκι της Αδαμαντίας, το οποίο πέταξε από το μπαλκόνι. Στη συνέχεια επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και την αποκεφάλισε.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα και στον λαιμό, χωρίς εμφανή ίχνη αντίστασης, γεγονός που θεωρήθηκε ένδειξη ότι αιφνιδιάστηκε.

Βγήκε στον δρόμο κρατώντας το κεφάλι της

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης βγήκε από το σπίτι κρατώντας στο ένα χέρι το κεφάλι της Αδαμαντίας και στο άλλο το μαχαίρι.

Κάτοικοι και περαστικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα που ήταν αδύνατον να κατανοήσουν. Όταν έφτασαν τα περιπολικά, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον πείσουν να παραδοθεί.

Ο Αρβανίτης αρχικά έδειξε ότι θα υπακούσει. Πλησίασε, όμως, έναν αστυνομικό και του επιτέθηκε, τραυματίζοντάς τον στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τις περιγραφές της εποχής, πέταξε το κεφάλι της Αδαμαντίας προς το περιπολικό και κατάφερε να διαφύγει με αστυνομικό όχημα.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους του νησιού. Κατά τη διαφυγή του, εμβόλισε μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο νεαρές γιατροί, τραυματίζοντάς τες σοβαρά.

Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ για να τον ακινητοποιήσουν. Ο 31χρονος τραυματίστηκε βαριά και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαντορίνης και στη συνέχεια στην Αθήνα, όπου νοσηλεύτηκε για εβδομάδες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».

Από εξοστρακισμό σφαίρας τραυματίστηκε ελαφρά και μία νεαρή τουρίστρια που βρισκόταν στην περιοχή.

Το ψυχιατρικό ιστορικό και η κρίση του δικαστηρίου

Μετά το έγκλημα έγινε γνωστό ότι ο Αρβανίτης είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Είχε κριθεί ακατάλληλος για στράτευση και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ του είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή.

Το ιστορικό αυτό αποτέλεσε βασικό ζήτημα στη δικαστική διαδικασία. Η υπεράσπισή του υποστήριξε ότι δεν είχε πλήρη αντίληψη των πράξεών του και ζήτησε να αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός.

Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι είχε πλήρη καταλογισμό.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μυτιλήνης. Ο Αρβανίτης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την ανθρωποκτονία της Αδαμαντίας, για τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος του αστυνομικού και των δύο γιατρών, καθώς και για σειρά άλλων αδικημάτων.

Του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία και πολυετείς πρόσθετες ποινές για τις υπόλοιπες πράξεις. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες δικαστικές αναφορές, επιβλήθηκαν ακόμη 25 χρόνια κάθειρξης κατά συγχώνευση για τις απόπειρες ανθρωποκτονίας και επιπλέον ποινές για αδικήματα όπως η περιύβριση νεκρού, η οπλοχρησία, η αντίσταση και η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Η πρωτόδικη κρίση περί πλήρους καταλογισμού και ενοχής επικυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό.

Δεκαοκτώ χρόνια μετά, παραμένει μία από τις αγριότερες ανθρωποκτονίες που έχουν συγκλονίσει τη σύγχρονη Ελλάδα.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1492: Ο Χριστόφορος Κολόμβος αναχωρεί από το ισπανικό λιμάνι Πάλος με τα πλοία «Σάντα Μαρία», «Πίντα» και «Νίνια», ξεκινώντας το ταξίδι που θα τον οδηγήσει στην αμερικανική ήπειρο.

1826: Οι δυνάμεις του Κιουταχή καταλαμβάνουν την Αθήνα, ενώ οι Έλληνες υπερασπιστές υποχωρούν στην Ακρόπολη, όπου συνεχίζουν την αντίστασή τους κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

1844: Βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη εκλογική αναμέτρηση του ελληνικού κράτους μετά την παραχώρηση Συντάγματος από τον Όθωνα, σηματοδοτώντας την απαρχή της κοινοβουλευτικής ζωής στη χώρα.

1914: Η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία, ενώ την επόμενη ημέρα εισβάλλει στο ουδέτερο Βέλγιο, διευρύνοντας τη σύγκρουση που εξελίσσεται στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

1936: Ο Τζέσε Όουενς κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Συνολικά κερδίζει τέσσερα χρυσά, διαψεύδοντας στην πράξη τη ναζιστική θεωρία περί φυλετικής ανωτερότητας.

1949: Δημιουργείται το NBA από τη συγχώνευση της Basketball Association of America με τη National Basketball League. Το αμερικανικό πρωτάθλημα θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο αθλητικό και εμπορικό φαινόμενο.

1951: Ιδρύεται η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, η οποία θα αποτελέσει τον βασικό νόμιμο πολιτικό φορέα της ελληνικής Αριστεράς στα μετεμφυλιακά χρόνια.

1964: Η Κορίνα Τσοπέη κερδίζει τον τίτλο της Μις Υφήλιος στο Μαϊάμι και γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που κατακτά τη συγκεκριμένη διεθνή διάκριση.

1989: Αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας συντρίβεται στο όρος Κέρκης της Σάμου, μέσα σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Και οι 34 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους.

1996: Η Νίκη Μπακογιάννη κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο άλμα εις ύψος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα, περνώντας τα 2,03 μέτρα και σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Γεννήσεις

1935 – Αντώνης Καλογιάννης, εμβληματικός Έλληνας τραγουδιστής με ζεστή, εκφραστική φωνή. Ανακαλύφθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη το 1966 και διακρίθηκε αρχικά για τον αγωνιστικό χαρακτήρα των τραγουδιών του στη δικτατορία, ως εξόριστος καλλιτέχνης δίπλα στη Φαραντούρη. Στη συνέχεια, έγινε αγαπητός και ως ερμηνευτής ερωτικού τραγουδιού, με διαχρονικές επιτυχίες όπως «Αχ Αννούλα του χιονιά» και «Όμορφή μου Κατερίνα». Συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες και άφησε δυνατή παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι.

Θάνατοι

1973 – Ηλίας Βενέζης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του ’30, γεννημένος στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Έζησε τη Μικρασιατική Καταστροφή, αιχμαλωτίστηκε στα τάγματα εργασίας και αποτύπωσε το δράμα της προσφυγιάς και του ξεριζωμού στα εμβληματικά του μυθιστορήματα «Το νούμερο 31328», «Αιολική Γη» και «Γαλήνη». Έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, τα έργα του μεταφράστηκαν διεθνώς και θεωρείται ραψωδός της μνήμης, της παιδικής αθωότητας και της ανθρώπινης αντοχής

1975 – Ανδρέας Εμπειρίκος, κορυφαίος εκπρόσωπος του ελληνικού υπερρεαλισμού, ποιητής, πεζογράφος και ψυχαναλυτής. Υπήρξε εισηγητής του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα με τη διάλεξη «Περί Σουρρεαλισμού» (1935) και εξέδωσε την πρωτοποριακή συλλογή Υψικάμινος, που θεωρείται το πρώτο αμιγώς υπερρεαλιστικό ποιητικό έργο στα ελληνικά γράμματα. Συνδύασε τη λογοτεχνία με την ψυχανάλυση και άφησε έντονο αποτύπωμα με το μυθιστόρημα Ο Μέγας Ανατολικός, επηρεάζοντας καθοριστικά τη νεοελληνική λογοτεχνία με τολμηρότητα, καινοτομία και ελευθερία έκφρασης

1979 – Άγγελος Τερζάκης, σημαντικός Έλληνας συγγραφέας και θεατρικός συγγραφέας της γενιάς του ’30. Ξεχώρισε με έργα όπως «Η Πριγκιπέσσα Ιζαμπώ», «Μενεξεδένια Πολιτεία» και «Δεσμώτες», φέρνοντας φιλοσοφικό στοχασμό και κοινωνική ματιά στη νεοελληνική λογοτεχνία

Σαλώμη

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