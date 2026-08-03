Ένας σημαντικός κύκλος φαίνεται πως κλείνει στον Ολυμπιακό, καθώς δύο ποδοσφαιριστές που βρέθηκαν στο πρόσφατο ρόστερ των «ερυθρόλευκων» ετοιμάζονται να ανοίξουν νέο κεφάλαιο στην καριέρα τους.

Ο Γιώργος Μασούρας, επτάμισι χρόνια μετά την ημέρα που υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά, βρίσκεται πλέον κοντά στην αποχώρησή του από τον σύλλογο που αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έχει συμφωνήσει με τη ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει το πιο σημαντικό οικονομικά της καριέρας του. Η συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές έχει προχωρήσει και η απουσία του από την αποστολή του αγώνα με τη Ναϊμέγκεν δείχνει πως η μετακίνησή του μπαίνει στην τελική ευθεία.

Ο Μασούρας αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έχοντας αφήσει έντονο αποτύπωμα. Σε 279 συμμετοχές σημείωσε 57 γκολ και 32 ασίστ, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα Ελλάδας (2019-20, 2020-21, 2021-22), ένα Κύπελλο Ελλάδας και κυρίως το Conference League του 2024, ως μέλος της ιστορικής ομάδας που χάρισε στον σύλλογο το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Την ίδια στιγμή, παρελθόν από τον Ολυμπιακό αναμένεται να αποτελέσει και ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Ιταλία, με την Παλέρμο να έχει καταθέσει πρόταση που ικανοποιεί τους Πειραιώτες.

Η συμφωνία φέρεται να αφορά ένα ποσό άνω των 4 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και μπόνους που μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τα έσοδα του Ολυμπιακού. Παρά τις προσπάθειες της Πάρμα να τον αποκτήσει μετά τον δανεισμό του, η Παλέρμο ήταν εκείνη που κατάφερε να φτάσει στα οικονομικά δεδομένα που απαιτούσε ο ελληνικός σύλλογος.

Ο Στρεφέτσα έμεινε μόλις έξι μήνες στον Πειραιά, καταγράφοντας 21 συμμετοχές, ένα γκολ και πέντε ασίστ, πριν επιστρέψει στη χώρα όπου έχει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις κινήσεις για την αναμόρφωση του ρόστερ, με τον Αντρέ Λουίς να έχει ήδη αποχωρήσει για τη Σπόρτινγκ Κάνσας, ενώ ανοιχτές παραμένουν οι υποθέσεις των Ρούμπεν Βέζο και Ρεμί Καμπελά.