Το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία, οι τρεις χώρες που είχαν διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή για την επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2025, κατηγόρησαν χθες, Δευτέρα, το Ισραήλ για «συνεχιζόμενες παραβιάσεις» στον παλαιστινιακό θύλακα. Η αντίδρασή τους ήρθε μετά τους νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 20 ανθρώπων.

Τα τρία κράτη καταδίκασαν σθεναρά αυτές που χαρακτήρισαν «συνεχιζόμενες ισραηλινές παραβιάσεις στη Λωρίδα της Γάζας», ιδίως «τη στοχοποίηση εγκαταστάσεων και υποδομών υγείας», καθώς και «τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών στις τάξεις των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών».

Η κατάσταση στη μικρή παλαιστινιακή περιοχή για τη Ντόχα, την Άγκυρα και το Κάιρο συνεχίζει να αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ιδιαίτερα «του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» όπως τόνισαν σε κοινή ανακοίνωσή τους.