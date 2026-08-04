Για πέμπτο 24ωρο συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη 4/8, η μάχη με την καταστροφική φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αδιάκοπα στην πρώτη γραμμή με στόχο τον περιορισμό των πύρινων μετώπων και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Οι φωτιές έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν αδιάκοπα οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με εθελοντές, προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές και διάσπαρτες εστίες στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία.

Πού επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων

Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζεται σε τρία σημεία, στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις «δούλευαν» όλο το βράδυ για να περιοριστούν οι εστίες φωτιάς και να αναχαιτιστούν οι αναζωπυρώσεις, για τις οποίες θα συνεχίσουν να βρίσκονται επί ποδός, καθώς όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

Από νωρίς το πρωί στη «μάχη» της κατάσβεσης και τα εναέρια μέσα

Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις από αέρος για να ενισχύσουν εκ νέου τη μάχη της κατάσβεσης.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για τη διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

SOS σήμερα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Έντονη είναι η ανησυχία σήμερα, Τρίτη 4/8, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) που προβλέπεται σε Αττική, Χίο, Ψαρά, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας), Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου).