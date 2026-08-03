Μια πανοραμική εικόνα από τον Άρη, που είχε καταγράψει το 2007 το ρομποτικό όχημα Spirit της NASA, επανήλθε στο προσκήνιο στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι διακρίνεται μια ανθρώπινη φιγούρα να «περπατά» στον Κόκκινο Πλανήτη.

Στην εικόνα, ανάμεσα στους βράχους, ξεχωρίζει ένας σχηματισμός που μοιάζει να έχει τεντωμένα χέρια και το ένα πόδι μπροστά, δημιουργώντας την εντύπωση ότι βρίσκεται εν κινήσει.

Η συγκεκριμένη λήψη προέρχεται από ένα ευρύ πανοραμικό πλάνο των λόφων του Άρη, το οποίο καταγράφηκε στα τελευταία χρόνια της αποστολής του Spirit. Το όχημα ακινητοποιήθηκε το 2009 όταν παγιδεύτηκε σε μαλακή άμμο και τελικά σταμάτησε να λειτουργεί, με τη NASA να ανακοινώνει επίσημα τη λήξη της αποστολής του το 2011.

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν ποικίλες. Κάποιοι έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο που περπατά, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για άγαλμα γονατισμένου ανθρώπου.

Παρότι αρκετοί χρήστες αναγνώρισαν ότι πιθανότατα πρόκειται απλώς για έναν βράχο με ασυνήθιστο σχήμα, ορισμένοι επισήμαναν ότι δεν υπάρχουν παρόμοιοι σχηματισμοί στην ευρύτερη περιοχή.

Ένας χρήστης του Reddit σχολίασε πως η εικόνα πιθανότατα οφείλεται σε συνδυασμό βράχων, σχημάτων του εδάφους και σκιών, προσθέτοντας ότι «θα ήταν εντυπωσιακό αν επρόκειτο για κάποιο εξωγήινο τεχνούργημα, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση αμφιβάλλω ότι η NASA και η κυβέρνηση θα έδιναν τη φωτογραφία στη δημοσιότητα».

Η εξήγηση της NASA και το φαινόμενο της παρειδωλίας

Η NASA έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, ούτε ενδείξεις ότι υπήρξε ή υπάρχει ζωή στον Άρη.

Παράλληλα, η Planetary Society εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εικόνα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του φαινομένου της παρειδωλίας, δηλαδή της τάσης του ανθρώπινου εγκεφάλου να αναγνωρίζει γνώριμα σχήματα, όπως πρόσωπα ή ανθρώπινες μορφές, μέσα σε τυχαίους σχηματισμούς.

Οι θεωρίες για «εξωγήινο πύραυλο»

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσίευση άλλης φωτογραφίας από τον Άρη, στην οποία ερευνητής που ασχολείται με τα UFO υποστήριξε ότι διακρίνεται ένας «εξωγήινος πύραυλος» που δεν έχει εκραγεί.

Ο Σκοτ Σ. Γουόρινγκ ισχυρίστηκε ότι το αντικείμενο αποτελεί κατάλοιπο αρχαίας σύγκρουσης που αφάνισε έναν προηγμένο πολιτισμό και υποστήριξε πως οι διαστημικές υπηρεσίες αποφεύγουν να σχολιάσουν το εύρημα λόγω της πιθανής στρατιωτικής του σημασίας.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συνοδεύονται από αποδείξεις και δεν υιοθετούνται από τη NASA, η οποία θεωρεί ότι πρόκειται για φυσικό γεωλογικό σχηματισμό.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η επιφάνεια του Άρη έχει διαμορφωθεί επί δισεκατομμύρια χρόνια από ηφαιστειακή δραστηριότητα, προσκρούσεις μετεωριτών και έντονη διάβρωση από τους ανέμους, διαδικασίες που μπορούν να δημιουργήσουν βράχους με σχήματα που θυμίζουν ανθρώπινα ή τεχνητά αντικείμενα.